IAEA zaradi razmer v nuklearki ostaja zaskrbljena, je po vrnitvi na ozemlje pod ukrajinskim nadzorom dejal Grossi in poudaril, da trenutno ekipa strokovnjakov nima orodja, da bi popolnoma ocenila obseg kršenja celovitosti elektrarne. Pri tem je še dodal, da inšpektorji niso ocenili, ali je bila škoda namerna ali naključna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Lahko smo si ogledali celotno območje. Ogledal sem si reaktorje, nadzorne sobe in druge prostore, a nas tu čaka še veliko dela« je povedal in ponovno pohvalil predano delo ukrajinskega osebja in vodstva elektrarne, ki kljub zelo težkim okoliščinam profesionalno opravljajo svoje delo. Prav tako je ponovil, da si IAEA prizadeva vzpostaviti stalno prisotnost na lokaciji.

Zelenski kritičen

Ukrajinski predsednik je medtem kritiziral Grosija, saj med svojim obiskom ni zahteval demilitarizacije jedrske elektrarne. »Ključna stvar, ki bi se morala zgoditi, je demilitarizacija ozemlja elektrarne. Prav to je cilj ukrajinskih in mednarodnih prizadevanj. Slabo je, da še nismo slišali ustreznih pozivov IAEA, čeprav sva o tem govorila z Grossijem na najinem srečanju v Kijevu,« je dejal.

Pritožil se je tudi, da niso bili izpolnjeni ostali pogoji, o katerih sta se pogovarjala z Grossijem, kot na primer, da bodo 14-člansko ekipo IAEA v elektrarni spremljali neodvisni novinarji. Vseeno pa je izrazil upanje, da bo misija kljub temu lahko prišla do objektivnih ugotovitev o razmerah.

»Že več kot tri desetletja je pod nadzorom naših strokovnjakov pet objektov - elektrarna v Černobilu in štiri delujoče jedrske elektrarne. IAEA nikoli ni imela nobenih zahtev glede dejavnosti katerega koli od teh objektov, dokler Rusija ni vdrla na naše ozemlje,« je opozoril in dodal, da je dobro, da imajo predstavniki agencije prvič v zgodovini priložnost, da pripravijo objektivne zaključke o tveganjih, ki so se pojavila v nuklearki.

»Ko bo ruska vojska končno umaknila svoje orožje, strelivo, ko bo prenehala obstreljevati sosednja območja in prenehala s svojimi provokacijami, se bo elektrarna lahko vrnila k popolnoma varnemu delovanju, kot je to bilo pod nadzorom Ukrajine,« je še dejal Zelenski.

Medtem po najnovejših podatkih britanskega obrambnega ministrstva na jugu Ukrajine še vedno potekajo hudi spopadi, med drugim tudi v kraju Enerhodar v bližini jedrske elektrarne.

Ekipa strokovnjakov IAEA, ki je v četrtek prispela v jedrsko elektrarno Zaporožje na jugu Ukrajine, je že pričela s preučevanjem stanja v nuklearki. Grossi je ob tem dejal, da bodo tam ostali do nedelje ali ponedeljka, vendar pa ni navedel, koliko ljudi bo ostalo.

Ruske sile so jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji, ki velja za največjo v Evropi, zasedle kmalu po začetku invazije. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku julija okrepili spopadi v njeni okolici. Odgovornost za obstreljevanje sprti strani vseskozi prelagata druga na drugo.