Julija sta bili vrednosti izvoza in uvoza višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v lanskem letu. Izvoz je bil od povprečnih mesečnih vrednosti lani višji za 41,1 odstotka, uvoz pa za 36,2 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Julija je bil izvoz v države EU vrednostno višji za 23,7 odstotka, uvoz pa za 26,9 odstotka. Vrednost izvoza v te države je znašala 2,66 milijarde evrov, uvoza 2,80 milijarde evrov. Z državami EU je Slovenija julija ustvarila 57,5 odstotka vrednosti celotnega izvoza in 59,4 odstotka vrednosti celotnega uvoza.

Mednarodno trgovanje Slovenije s preostalimi državami je bilo za več kot polovico večje kot v lanskem juliju. V to skupino držav je država julija izvozila za 1,97 milijarde evrov blaga ali za 52,3 odstotka več, uvozila pa za 1,92 milijarde evrov blaga ali za 52 odstotkov več.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali posli oplemenitenja, so navedli statistiki. Brez njih je izvoz znašal 0,8 milijarde evrov oz. je bil vrednostno za 24,3 odstotka višji kot v lanskem juliju, uvoz blaga pa eno milijardo evrov in je bil vrednostno višji za 65,9 odstotka.

Slovenija je od januarja do konca julija izvozila za 30,15 milijarde evrov blaga, uvozila pa za 32,52 milijarde evrov blaga. Trgovanje s tujino je bilo večje kot v enakem obdobju lanskega leta. Izvoz je bil vrednostno višji za 32,6 odstotka, uvoz pa za 45,8 odstotka.