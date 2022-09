Po poročanju turške državne radiotelevizije TRT Haber promet v Bosporski ožini ponovno poteka, potem ko se je ustavil, ker je zaradi okvare krmila tam nasedla 173-metrska tovorna ladja Lady Zehma, na spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters.

Iz skupnega centra za poveljevanje in nadzor, ki skladno z dogovorom med Kijevom in Moskvo o izvozu žita čez Črno morje deluje v Istanbulu, so sporočili, da je ladja »obtičala med plovbo skozi ožino« in da so se bile turške oblasti nanjo primorane vkrcati.

V incidentu ni bil poškodovan nihče, so sporočili iz urada istanbulskega guvernerja. Po navedbah očividcev je ladja nasedla približno 150 metrov od obale, v bližini živahne istanbulske četrti Bebek. Po podatkih agencije za pomorski promet Tribeca se je operacija njenega reševanja začela ob 23. uri po srednjeevropskem času, končala pa se je dobri dve uri kasneje.

Lady Zehma je v začetku tega tedna izplula iz ukrajinskega črnomorskega pristanišča Černomorsk, namenjena pa je bila v italijansko mesto Ravena.

Odkar sta Rusija in Ukrajina ob posredovanju Turčije in ZN julija sklenili dogovor o izvozu žita čez Črno morje, je iz ukrajinskih pristanišč doslej skupno izplulo več kot 25 ladij z žitom in gnojili. Pošiljke veljajo za ključne za stabilizacijo cen žita na svetovnih trgih in blažitev strahu pred lakoto, predvsem na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

ZN in Turčija pomagata pri usklajevanju glede varnosti izvoza ter spremljanja pošiljk, da bi tako zagotovili, da z ladjami ne tihotapijo orožja na vojno območje. V Istanbulu deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz, sestavljajo pa ga ruski, ukrajinski in turški predstavniki ter predstavniki ZN.