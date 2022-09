Več argentinskih televizijskih kanalov je predvajalo posnetek, na katerem je videti moškega, ki je v Kirchnerjevo uperil majhno pištolo, ko je ta stopala iz avtomobila, poročajo tuje tiskovne agencije. Incident se je zgodil okoli 21.30 po lokalnem času.

Podpredsednica se je ob tem takoj sklonila in zaščitila z rokami, pištola pa se iz zaenkrat neznanih razlogov ni sprožila, čeprav je bila nabita, napadalec pa je pritisnil na sprožilec. Kirchnerjeva jo je tako odnesla brez poškodb.

»Cristina ostaja živa, ker pištola, v kateri je bilo pet nabojev, iz razloga, ki še ni tehnično potrjen, ni izstrelila,« je o incidentu povedal predsednik Fernandez. Dodal je, da je to »najresnejši dogodek«, ki se je zgodil od konca vojaške diktature leta 1983 in petek razglasil za državni praznik, da bi se »argentinski narod v miru in harmoniji lahko izrazil v obrambo življenja, demokracije in solidarnosti«.

Na posnetku je sicer slišati klikanje pištole. Argentinski minister za varnost Anibal Fernandez je dejal, da je bil moški - po navedbah lokalnih medijev 35-letni brazilski državljan brez kazenske kartoteke - aretiran, da so našli orožje in da bo policija začela s preiskavo dogodka.

»Zdaj morajo razmere analizirati naši strokovnjaki, da preverijo prstne odtise ter sposobnosti in nagnjenja te osebe,« je dejal minister.

Poskus atentata je obsodilo več tujih vlad, kot tudi argentinska opozicija. Svojo podporo Kirchnerjevi je izrazil tudi njen zaveznik, venezuelski predsednik Nicolas Maduro. »Podpredsednici Cristini Kirchner izražamo solidarnost ob napadu na njeno življenje,« je zapisal Maduro in dodal, da Venezuela »odločno zavrača to dejanje, ki je skušalo destabilizirati mir bratskega argentinskega ljudstva«.

Pred domom 69-letne podpredsednice v soseski Recoleta sicer že več dni bedijo tako njeni podporniki kot nasprotniki. Prvi v znak protesta proti obtožbam o korupciji, ki jih je proti Kirchnerjevi vložilo sodišče, drugi pa v njihovo podporo. Očitajo ji namreč goljufivo dodeljevanje javnih naročil, zaradi česar tožilstvo zahteva 12-letno zaporno kazen. Kirchnerjeva obtožbe zanika.

Sojenje so bo nadaljevalo v ponedeljek, sodba pa naj bi bila izrečena konec leta. Vendar pa podpredsednica, tudi če bo obsojena, ne bo šla v zapor, saj uživa imuniteto. V zapor bi morala le v primeru, če bi morebitno obsodbo potrdilo argentinsko vrhovno sodišče ali če bi na naslednjih volitvah konec leta 2023 izgubila sedež v senatu.

Kirchnerjeva je bila med letoma 2007 in 2015 predsednica Argentine, na tem mestu pa je zamenjala svojega pokojnega moža Nestorja Kirchnerja.