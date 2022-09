V Philadelphiji, zibelki ameriške demokracije, je Biden opozoril na prizadevanja Trumpa in njegovih podpornikov za spodkopavanje predsedniških volitev 2020 in opravičevanje napada na Kapitol 6. januarja lani.

Ostro je napadel tiste republikance, ki sprejemajo Trumpovo ideologijo Naredimo Ameriko spet veliko (MAGA), in pozval svoje privržence, naj izberejo drugačno pot in branijo demokracijo.

»V Ameriki ni prostora za politično nasilje. Pika. Nobenega. Nikoli,« je opozoril Biden, ki je govoril pred Dvorano neodvisnosti, kjer sta bili pred več kot dvema stoletjema sprejeti deklaracija o neodvisnosti in ameriška ustava.

»Sile MAGA so odločene, da bodo to državo vrnile v preteklost,« je dejal in opozoril na ogrožanje pravice do splava in drugih svoboščin, od kontracepcije do istospolnih porok. "Dolgo smo se tolažili, da je ameriška demokracija zagotovljena. Vendar ni tako. Braniti jo moramo. Zaščitite jo. Zavzemite se zanjo. Vsak izmed nas," je pozval.

»Niso vsi republikanci, niti večina republikancev, MAGA republikanci,« je dejal Biden. »Vendar ni dvoma da republikansko stranko danes obvladujejo, vodijo in ustrahujejo Donald Trump in MAGA republikanci, in to je grožnja tej državi,« je opozoril.

Jasneje kot kdaj koli prej je Biden nakazal, da nameravajo demokrati vmesne volitve spremeniti v referendum o Trumpu. Demokratski predsednik se zaveda, da je zvezna država Pensilvanija lahko ključna za novembrske volitve in s tem nadaljevanje njegovega mandata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.