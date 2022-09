V Medvodah vlagajo v obnovo vrtcev in šol

Začetek novega šolskega leta je v vrtcu v Valburgi zaznamovalo odprtje novega prizidka z igralnicama, ki so ga zgradili na mestu lani porušene 109 let stare stavbe. Gre za eno večjih naložb občine Medvode v letošnjem letu, v vodstvu tamkajšnjih vrtcev pa opozarjajo na skokovito rast cen hrane in energentov, zaradi česar se soočajo tudi z odpovedmi pogodb ponudnikov javnih naročil in iskanjem novih. Vse to bo predvidoma konec leta vplivalo na podražitev plačila vrtca.