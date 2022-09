Po obiskih pri vodstvih evropskih političnih institucij v Bruslju in pri nemškem kanclerju Olafu Scholzu ter po udeležbi na vrhu Nata je premier Robert Golob včeraj opravil še zadnji obisk glede umeščanja Slovenije nazaj v jedrno Evropo. Pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu v Elizejski palači politična umestitev nove vlade v evropskem prostoru sicer ni bila več vprašanje. Golob je že junija pristopil k Macronovemu predlogu za oblikovanje novega sredinsko usmerjenega političnega zavezništva v Evropi. V njem bi francoski predsednik rad združil članice liberalno usmerjene stranke Alde in druge sredinske stranke. V evropskem pogledu Gibanje Svoboda tako ni več nepopisan list, čeprav še ni član Aldeja, kjer Goloba denimo ne štejejo za šestega premierja v svojih vrstah, za članici pa še vedno štejejo stranki LMŠ in SAB, ki sta se že združili z Gibanjem Svoboda.

Pariz in Ljubljana v pripravo energetskega predloga

Pogovori v Elizejski palači so tudi zaradi podobnih političnih nazorov potekali v prijateljskem vzdušju. Golob je Macrona tikal in ga imenoval za prijatelja, Macron pa ni skoparil z laskanjem, saj je Goloba opisal kot strokovnjaka za ta čas ob vojni v Ukrajini najbolj perečo evropsko temo – energetiko. Pričakovano sta se strinjala, da je treba zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina doseči reformo evropskega energetskega trga. To ni nič posebnega, saj se je takšno strinjanje v EU izoblikovalo že spomladi.

Predlog reforme pripravlja evropska komisija, skupaj z izrednimi ukrepi za zajezitev rastočih cen elektrike pa jih bo čez slaba dva tedna v letnem govoru o stanju v Evropski uniji predvidoma orisala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Na reformo energetskega trga bo verjetno treba še malce počakati, komisija pa naj bi glede izrednih ukrepov za zajezitev visokih cen električne energije razmišljala o uvedbi cenovne kapice, prostovoljnem zmanjšanju porabe električne energije v državah članicah po vzoru že sprejetega prostovoljnega 15-odstotnega zmanjšanja porabe zemeljskega plina in o obdavčenju visokih ekstra dobičkov energetskih podjetij.

O tem bodo prihodnji teden razpravljali energetski ministri sedemindvajseterice. Prav za to srečanje bosta Slovenija in Francija pripravili skupni predlog za ukrepanje na evropski ravni, sta se včeraj dogovorila Golob in Macron. Kot je pojasnil Golob, bi ukrepe nato lahko potrdil evropski svet na oktobrskem zasedanju. »Na evropski trg energentov je treba poseči še pred zimo,« je poudaril premier, ki si s Francijo želi sodelovanja tudi na področju jedrske energije.

Slovenija spet v diplomatski ring za BiH

Druga velika tema pogovorov je bila hitrejši širitveni proces Evropske unije na Zahodni Balkan, kar Slovenija zelo podpira. Golob je pri Macronu, ki mu je zaradi francoskega zbliževanja Skopja in Sofije za začetek pristopnih pogajanj Severne Makedonije in Bolgarije upravičeno laskal, iskal podporo za še živ, a težko uresničljiv predlog, da bi BiH do konca leta dobila status kandidatke za članstvo v EU. Vendarle je bila hvala Macrona, da je bil »prvi evropski predsednik po dolgem času, ki je razumel pomen Zahodnega Balkana«, preveč na debelo nanesena. Prav Francija je bila tista, ki je v širitvenem procesu pritisnila na zavoro in zahtevala ter tudi dobila spremenjene pogoje odpiranja in zapiranja pogajalskih poglavij s kandidatkami. Drži pa, da se je tudi francoska politika do Zahodnega Balkana zaradi vojne v Ukrajini in vpliva na evropsko soseščino spremenila.

Macron je prisluhnil Golobovemu iskanju podpore za hitro podelitev statusa kandidatke BiH. Ta ideja ni bila sprejemljiva med junijskim dodeljevanjem istega statusa Moldaviji in Ukrajini, še zdaj je do nje zadržano vodstvo evropske komisije, ki naj bi po naših neuradnih informacijah tudi Golobu poudarilo, da BiH ni storila zadostnega napredka pri izpolnjevanju zastavljenih pogojev za dodelitev statusa kandidatke.

Golob je z Macronom dosegel dogovor, da bo Slovenija pobudo za podelitev statusa kandidatke BiH pripravila in jo poskušala uskladiti z drugimi državami, tudi Francijo. O takšni skupni pobudi bi nato razpravljali na decembrskem vrhu Unije. »Izhajali bi iz tega, kakšna bo situacija po (oktobrskih) volitvah v BiH in kateri pogoji so lahko izpolnjeni, potem ko bodo rezultati volitev že znani,« je dejal Golob.