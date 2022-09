Finski TPS Turku je v dozdajšnjih sedmih izvedbah hokejske lige prvakov, v sezoni 2020/21 je zaradi epidemije covida-19 ni bilo, manjkal le enkrat. Še najdlje je prišel v drugi sezoni, ko se je prebil do četrtfinala. Osmič bo v ligi prvakov igral tudi EV Zug, ki je lani tudi ostal brez končnice, medtem ko je Wolsfburg igral le v sezoni 2017/18. Vse to samo govori, da bodo Ljubljančani v najmočnejšem hokejskem klubskem tekmovanju palčki v primerjavi s tekmeci, a to še zdaleč ne pomeni, da na prvi gostovanji odhajajo z belo zastavo.

»Priprave smo začeli 25. julija. V vsem tem obdobju smo sledili svojim načrtom, v prvem delu smo veliko in trdo delali ter iskali to, kar želimo biti. Drugi del smo končali s turnirjem v Nemčiji, pred tretjim sklopom pa smo se najprej spočili in potem nadaljevali z ritmom tekem. Ocenjujem, da so priprave dobro uspele,« je Mitja Šivic, trener aktualnih slovenskih državnih prvakov, na kratko ocenil priprave na novo sezono. V svoji zadnji preizkušnji, v torek proti celovškemu KAC, so Ljubljančani izgubili z 2:4, vendar so bili z glavami v veliki meri že na gostovanju na Finskem. »Dejstvo je, da so Finci zelo hitri in agresivni pri igri z igralcem manj, imajo veliko individualnega znanja, igrajo doma. Morali bomo biti res pravi, saj gremo igrati hokej, ki je še veliko hitrejši kot v ligi, ki jo mi igramo. Drsalno moramo biti močni, držati koncentracijo. Če nam bo to uspelo, se lahko nadejamo ugodnega izida, če ne, se tekma za nas lahko konča zelo boleče,« je pred prvo tekmo svojih varovancev še dejal Šivic, ki je dodal, da bodo o Wolfsburgu začeli razmišljati po nocojšnji tekmi.

Ljubljančani, pri katerih sta trenutno poškodovana Miha Zajc in Mark Čepon, se bodo domačemu občinstvu prvič predstavili v četrtek, 8. septembra, ko bodo v Tivoliju gostili prav finsko ekipo, dva dni pozneje bodo igrali še z Nemci. Za konec svoje krstne sezone v ligi prvakov, v kateri naslov brani finski Tappare, ki je v finalu premagal švedsko Rögle, jih 5. oktobra doma čaka še tekma z Zugom, teden dni pozneje pa bodo gostovali v Švici. V ligi prvakov je 32 ekip, v osmino finala se bosta uvrstili najboljši dve iz vsake od osmih skupin.