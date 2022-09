Po porazu Kanade proti Turčiji z 0:3 v zadnjem krogu skupine E je bilo jasno, da bo tretja najboljša tretjeuvrščena reprezentanca Nemčija. To je tudi pomenilo, da bodo slovenski odbojkarji, ki so drugi nosilec osmine finala, in nemški po le štirih dneh spet stali na nasprotnih straneh mreže. Tokrat v veliko pomembnejši tekmi, v kateri popravnega izpita ne bo. Zmaga bo prinesla uvrstitev med osem najboljših odbojkarskih reprezentanc na svetu, poraz pa slovo od letošnjega svetovnega prvenstva.

»Takšen je pač sistem, da smo spet dobili Nemce. Zavedamo se, da bo tekma veliko težja, kot je bila torkova, saj se bodo Nemci zagotovo skušali prikazati v boljši luči. Tako kot na naši prvi medsebojni tekmi jim bomo morali že od prve točke naprej dati vedeti, da jim bo težko, tu pa so še naši navijači. Verjamem, da bomo prikazali dobro igro in da se uvrstimo v četrtfinale,« je po včerajšnjem popoldanskem treningu dejal Jani Kovačič, libero slovenske reprezentance. »Lahko pričakujemo, da se bodo nemški odbojkarji drugače pripravili na našo igro, tako da bomo verjetno morali tudi mi spremeniti taktiko. Naša prednost bo, da bomo imeli za sabo navijače, ki nas bodo v morda kakšnih kritičnih trenutkih dvignili. V nobenem primeru ne smemo razmišljati o tem, na kakšen način smo prišli do zmage v skupinskem delu SP, kajti to bo povsem nova tekma. Predvsem se moramo v dneh do tekme dobro spočiti, nabrati novo energijo in se dobro pripraviti na nemško igro,« je, preden je stopil na električni skiro, s katerim je odbrzel proti Austria Trend Hotelu, kjer so nastanjeni slovenski odbojkarji, še povedal 30-letni odbojkar iz Kanala.

V primeru zmage bi slovenske odbojkarje na prvi pogled čakal ugoden tekmec. Nanj bodo morali čakati do ponedeljka, več možnosti za zmago pa imajo Nizozemci, ki so v skupini F, ki se je prav tako igrala v Ljubljani, osvojili prvo mesto pred Iranom, Argentino in Egiptom. Nizozemski odbojkarji so bili v ligi narodov dve mesti pred slovenskimi in se uvrstili na zaključni turnir v Bologni, za nameček pa so jih na turnirju v Quezon Cityju premagali s 3:0 (17, 21, 25). Ukrajinci so prvi del SP igrali v Katovicah, kjer so bili v skupini A drugi. Boljša od njih je bila Srbija, je pa Ukrajina premagala Tunizijo in Portoriko.

V preostalih šestih tekmah osmine finala so v vlogi favoritov aktualni evropski prvak Italija, ki jo čaka tekma s Kubo, tako kot tudi Italija proti Japonski. Obe tekmi bosta v Stožicah, medtem ko bodo v Gliwicah, vsaj na papirju, v prednosti ZDA, Poljska, Srbija in Brazilija.

Pari osmine finala v Ljubljani, jutri ob 17.30: Slovenija – Nemčija (1), ob 21.15: Italija – Kuba (3), ponedeljek, 5. september, ob 17.30: Nizozemska – Ukrajina (2), ob 21. uri: Francija – Japonska (4).