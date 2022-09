Predsednica senata, sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, je morala včerajšnji narok za Gregorja Ducmana, ki mu tožilstvo očita, da je na zahrbten način marca lani v Zalogu pri Šempetru z nožem večkrat zabodel mamo, za katero so bile poškodbe tudi usodne, zatem pa se je z nožem lotil še očeta, ki pa se mu je pred sinom uspelo obraniti in je stekel po pomoč k najbližjim sosedom, preložiti za 14 dni. Obtoženi Ducman je namreč ostal v priporu, ker naj bi zbolel, prav tako pa sodišče, kot je pojasnila sodnica, še vedno ni pridobilo še tretjega izvedenca psihiatrije, ki bi podal oceno, če je obtoženi v času dogodka bil prišteven ali ne. Ljubljanska in mariborska komisija za fakultetna izvedenska mnenja sta namreč zavrnili odredbo sodišča, da bi zanj izdelali mnenje, po tem, ko se pisni mnenji dveh psihiatrov, ki sta bila tudi že zaslišana na sodišču, razlikujeta. Za izdelavo še tretjega mnenja je sodišče zdaj angažiralo Psihiatrično bolnišnico Ljubljana Polje, na izdelavo katerega pa še vedno čaka.

Spomnimo, da je Ducman mamo z nožem napadel povsem nepričakovano. Zjutraj, ko je še spala v dnevni sobi, jo je z nožem porezal po glavi, vratu in prsnem košu, zadnjo usodna pa je bila rana, ki ji jo je zadal, ko je nož zasadil v pljučno krilo. Že v preiskavi je obtoženi razlagal, da ga obkrožajo demoni, o tem, da izganja demone, je govoril tudi v svojem zagovoru.

Obtoženi je na dan dogodka molčal

Da je imel občutek, da je ogrožen in mu vsi želijo škoditi, je na sodišču pojasnjevala tudi izvedenka klinične psihologije Sonja Šešok. »Pri obdolženem gre za jasne znake osebnostne motnje z disocialnimi primesmi, kar je posledica dolgotrajnega jemanja drog, ki so vplivale na njegov razvoj,« je dejala. Sodišče pa je za mnenje angažiralo tudi dva sodna izvedenca psihiatrične stroke, Petra Preglja in Bojano Avguštin Ahčin, a se njuni mnenji precej razlikujeta. Pregelj je ugotovil, da ima Ducman sindrom odvisnosti od več psihoaktivnih snovi in osebnostno motnjo, ne pa tudi psihoze. Avguštin Ahčinova pa je pri obtoženem zaznala več sočasnih motenj, tudi duševno, po njenem je obtoženi moril neprišteven. Da bi lažje ugotovili, kaj od tega drži, so zaslišali tudi psihiatrinjo Valentino Winkler Skaza iz psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki je Ducmana pregledala na dan, ko je zagrešil umor, k njej pa so ga, še vsega krvavega, privedli policisti. A o dogodku, kot je dejala, ni želel govoriti. Po njenem pričanju sta morala še enkrat podati mnenje Pregelj in Avguštin Ahčinova, a sta oba vztrajala pri že napisanem. Zato je Rosita Gabrilo, ki zagovarja Ducamana predlagala, da sodišče pridobi še eno mnenje psihiatrične stroke, ki pa ga bodo izdelali, kot rečeno, v Psihiatrični bolnišnici Ljubljana Polje.