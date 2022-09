Za vse obiskovalce bo brezplačno na voljo praženi krompir, pripravljen na več kot 99 načinov. Dogajati se bo začelo ob 9. uri zjutraj s pripravami na praženje. Opoldne bo uradno odprtje festivala, ki mu bo od 12.30 do 17. ure sledila degustacija praženega krompirja. Ves čas trajanja festivala bodo obiskovalcem na voljo tudi stojnice z gostinsko ponudbo. Društvo za priznanje praženega krompirja je sicer nastalo iz hudomušne ideje v času novoletnih praznikov leta 2000. Med obedovanjem v restavraciji se je namreč razvila debata o tem, da je praženi krompir podcenjen v primerjavi z drugimi jedmi. Da bi temi naredili konec, so ustanovili društvo, katerega poslanstvo ostaja poveličanje praženega krompirja v glavno jed. Tako so že naslednje leto organizirali 1. Svetovni festival praženega krompirja in množičen odziv jim je dal voljo, da promocijo praženega krompirja, ki ga sami morda poimenujete tenfani, restan, porestan ali roštan krompir, nadaljujejo še danes.