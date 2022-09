Janševi prehitri prsti

Predsednik SDS Janez Janša se je v sredo na twitterju obregnil ob fotografijo s protokolarnega kosila predsednika vlade Roberta Goloba in predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen na Bledu. Na fotografiji je kot sedečo za mizo prepoznal tudi predsedniško kandidatko Natašo Pirc Musar in takoj v njemu lastnem slogu začel napletati nekaj o manifestaciji vladavine moči in podobno. No, izkazalo se je, da gospa za mizo niti slučajno ni predsedniška kandidatka. Kar se je zgodilo potem, je bil šok, ki je pretresel slovensko in svetovno javnost. Janez Janša se je opravičil in zbrisal cinični tvit.