Lahko Zahod sploh še koga disciplinira?

Zahodne sankcije proti Rusiji so, milo rečeno, ponesrečene. Najprej so pokazale, da je k sankcijam pristopil samo klub razvitih držav. Več kot 100 držav, ki tvorijo skupaj več kot 40 odstotkov svetovnega BDP, sankcij ne podpira in ne izvaja. Hkrati pa se je zgodil zanimiv paradoks, na katerega je lucidno opozoril Paul Krugman – dejansko sploh ne gre več za to, da bi Evropa sankcionirala Rusijo, pač pa Putin sankcionira Evropo s pripiranjem plinske pipice.