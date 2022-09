Magnifico začel zidati hišo v Kosezah

Začenja se pozidava travnika ob ulici Draga v Kosezah, ki je pred leti zaradi spremembe namembnosti v javnosti dvignil veliko prahu. Med lastniki, ki so zaradi spremembe namembnosti prišli do velikega premoženja, sta bila namreč Robert Pešut Magnifico in košarkar Vlado Ilievski, oba tesno povezana z ljubljanskim županom.