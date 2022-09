Rokometaši Celja, ki so v lanski sezoni osvojili 25. naslov državnega prvaka, v novo sezono vstopajo z načrtom, da osvojijo vse tri domače lovorike: državno prvenstvo, pokal in superpokal. Prvo priložnost bodo imeli že v nedeljo v Gornji Radgoni, kjer se bodo ob 18.15 na tekmi superpokala pomerili z Gorenjem, ki je osvojilo slovenski pokal. Ob treh domačih tekmovanjih bo za navijače najbolj zanimiva liga prvakov, v katero se vračajo po enoletnem premoru. Tekmeci v skupini bodo Barcelona (Španija), Pick Szeged (Madžarska), Kielce (Poljska), Nantes (Francija), Kiel (Nemčija), Elverum (Norveška) in Aalborg (Danska).

Novi direktor kluba je postal Slovak Mirioslav Benicky, ki je na včerajšnji novinarski konferenci povedal: »V sezoni bo najbolj pomembna finančna stabilnost kluba. Od tega bodo odvisne vse naše aktivnosti glede igralskega kadra. Ligo prvakov želimo izkoristiti za pridobivanje novih pokroviteljev in krepitev igralskega kadra. Prvi tekmovalni cilj je naslov državnega prvaka, v ligi prvakov pa čim boljše predstave.« Po upokojitvi Davida Razgorja je kapetanski trak prevzel Primorec Aleks Vlah, ki se na novo vlogo še privaja. »Ne glede na tekmeca želimo zmagati na vsaki tekmi. Priprave so bile kakovostne, ekipa se je odlično povezala, zato verjamem, da so pred nami uspešni meseci,« je o utripu v slačilnici povedal Aleks Vlah. Novi vratar, Tunizijec Yassine Belkaied, je dodal: »Ker je Celje velik klub, je bila odločitev za prihod v Slovenijo zelo enostavna. Okolje je delovno, vsi so željni napredka, kar pa je prvi pogoj za uspeh.«

Trener Alem Toskić je imel dovolj časa za uigravanje ekipe na turnirjih v Severni Makedoniji in v BiH. Potem ko so v lanski sezoni igrali eno tekmo na teden, jih je letos moral pripraviti na dve preizkušnji, saj bodo sredi tedna igrali ligo prvakov in ob koncih tedna domače državno prvenstvo. »Nikoli nisem bežal pred odgovornostjo. Osnovi cilj je naslov državnega prvaka. Ponosni smo, da bomo igrali v ligi prvakov, a od tega tekmovanja ne smemo imeti prevelikih pričakovanj. Tekmeci bodo velikani tega športa, naša ekipa pa je mlada in neizkušena za tako visoko raven tekmovanja. Premoremo kakovost, a v tem tekmovanju so zelo pomembne izkušnje. Na nobeni tekmi se ne bomo predali, ampak na vsaki dali vse od sebe. Želimo si podpore navijačev in ostale športne javnosti,« je samozavestno napovedal trener Celjanov Alem Toskić.

Po nedeljski tekmi za superpokal z Gorenjem bo Celje državno prvenstvo začelo 9. septembra s tekmo proti Krki v Novem mestu, ligo prvakov pa 15. septembra z gostovanjem pri Aalborgu.