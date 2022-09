Z novostjo želijo voznike še dodatno na prijazen način opozoriti na omejitev in prilagoditev hitrosti ter prisotnost otrok v prometu. Cestno okolje mora voznike opozarjati, da je v bližini šola ali vrtec, kar pomeni, da najmlajši udeleženci v prometu lahko nenadoma in nepričakovano stopijo na cesto.

Na mednarodni ravni so opravili poskuse za ozaveščanje voznikov. Slovenski pristop za večjo varnost na poti v šolo je napreden in inovativen. Direkcija RS za infrastrukturo predlaga arhitekturno urbano opremo za vzbujanje pozornosti, ki je vidna od daleč in ima toplo čustveno kombinacijo, povezano s šolarji. Rezultat je zelo učinkovit sklop arhitekturno urbane opreme, ki lahko skupaj usmerja voznike in večinoma avtomatiziran program vožnje spremeni v zavestno umirjanje. Zaradi kombinacije barv, velikosti naprav, grafične jasnosti in spremenljivosti kombinacije teh elementov nastane učinkovit način za zmanjševanje števila napak pri vožnji in verjetnost nastanka nevarnih situacij. Še posebno učinkovita je kombinacija večjega znaka z dvema otrokoma ter barvastih varnostnih količkov in oznak na cesti. V Hrastniku so tako odslej na cesti različne talne oznake in opozorila v obliki velikih ter poudarjenih črk, pobarvanih prehodov za pešce, velikih barvnih krogov različnih velikosti in podobno.