Slovenija ima jutri prost dan, v soboto ob 20.30 pa jo čaka Madžarska. V predtekmovanju se bo pomerila še z Bosno in Hercegovino, Nemčijo in Francijo, v nadaljnje tekmovanje pa vodijo prva štiri mesta.

Zmaga proti močni, čvrsti zasedbi iz Litve, ki kot običajno sodi med kandidate za najvišja mesta, je odlična spodbuda za nadaljevanje eurobasketa, na katerem Slovenija brani zlato medaljo iz Istanbula 2017.

Hkrati je Slovenija naredila prvi velik korak k čim bolj ugodnemu tekmecu v osmini finala. Reprezentance iz Nemčije se bodo v Berlinu srečale s skupino A iz Tbilisija, v kateri so Črna gora, Španija, Gruzija, Bolgarija, Belgija in Turčija.

Slovenija je na parket dvorane Lanxess prišla v dresih z našitkom Fiba kot aktualni evropski prvak, predvsem pa z dvajsetminutno zamudo. Organizator prvenstva ji namreč dve uri pred začetkom tekme ni priskrbel avtobusa za prevoz do dvorane, tako da je celotna reprezentanca na prizorišče prišla s taksiji.

Slovenija je že v startu pokazala, da je bil spodrsljaj iz Münchna pred štirimi dnevi zgolj slab večer. Luka Dončić je pred širokim avditorijem, med katerim sta bili tudi njegova šefa iz Dallasa, lastnik kluba Mark Cuban in trener Jason Kidd, ekipo vodil kot v najboljših časih.

V prvih petih minutah je Slovenija zadela pet trojk in povedla s 17:11. Ekipa se je znala prilagoditi ob njegovem odhodu s parketa, vsi igralci so bili zbrani v obrambi in napadu, niso podlegli niti sodniškemu kriteriju, ki je dovoljeval grobo, agresivno igro, tako da so bili večino prvega polčasa v vodstvu. Najvišjega so dosegli v 17. minuti pri 41:34.

Oba tabora sta že pred tekmo napovedala boj za vsako žogo in centimeter na igrišču, drugi polčas je to le potrdil. Zmagovalca so odločile malenkosti, Slovenija pa je v zadnji četrtini pokazala, da je prava ekipa z izjemnim vodjo. Četudi je v 34. minuti zaostajala s 73:78, je v odločilnih minutah odigrala zbrano in prepričljivo.

Rezultat je obrnila z delnim izidom 13:3 (86:81), zmagovalec pa je bil več ali manj znan slabi dve minuti pred koncem, ko je zvezdnik Litve Domantas Sabonis naredil nešportno napako nad Luko Dončićem, ki je ponujeno pretvoril v neulovljivo prednost.

Mike Tobey je zbral 24 točk (met 11:17) in ujel osem odbitih žog, vseeno pa je bil tudi po mnenju Fibe igralec tekme Luka Dončić - 14 točk (met 4:14, trojke 1:8), 10 podaj, 6 skokov. Prav toliko točk kot Dončić je ob enem zgrešenem metu zbral Jaka Blažič, kapetansko pa je igral Goran Dragić, ki je v dobrih 23 minutah zbral 19 točk ob metu 3:4 za tri točke. Dvomesten je bil tudi Vlatko Čančar - 11 točk (met 4:5).