Če je kontekst smrti seksualen, še tem bolje. Bolje zato, ker je več štofa. Tako so umrli leta 2010 Baričevič, 2017 Gašper Tič, zdaj pa še Uranjek. Vsi trije so posthumno služili dokazovanju izprijenosti tranzicijske elite. Ampak what the fuck je tranzicijska elita?

Del definicije je, da gre za znane Slovence. To prav pride v medijih. Priznanje, ki so ga deležni trač-operaterji za razkrivanje pokvarjenosti, je sorazmerna z neanonimnostjo obrekovanih.

Ostro obsojati deviacije je način identifikacije. Del identitete. Avtohtono kot goveja juha. Medijski model. Informacijski sistem. Socialna kapica kontrole.

Desničarji pripisujejo krivdo za razvrat nasprotnikom. Komunisti so nekoč pobijali domobrance, danes pa fukljajo mladenke v kleteh. Če ne gre sporazumno, pa z GHB.

Planeti tračarjenja so poravnani. Inštitut 8. marec obtožujejo, da so zadrogirana elita. Levico provocirajo, naj pojasnijo, kaj so imeli s tistim gizdalinom. Vse provocirajo. Ostro obsojanje je državljanska dolžnost. Če ne obsodiš ostro, si sumljiv. Kar si že od prej. Že od takrat, ko nisi ploskal Janševemu preroškemu eseju. x fokuspokus.si