Kmetijstvo je tudi po tridesetih letih naše države samo eno od neurejenih področij, čeprav je za vse nas življenjskega pomena. Že podatki, kot je preko 106 milijonov izplačanih državnih odškodnin kmetom (celotna škoda pa preko 700 milijonov!), od 200 tisoč načrtovanih (pred 40 leti!) hektarjih za namakanje je namakanih le 4 tisoč, v zadnjih 20 letih se je zamenjalo 13 ministrov, do podatka, da je Slovenija v Evropi po številu traktorjev na prvem mestu itd., govorijo dovolj sami po sebi. Vse pogostejša neurja, suše ali povodnji ter toča pa to neurejenost samo še povečujejo. Pred desetimi leti (!) je Milan Kučan dejal, da brez ustrezne infrastrukture, brez upoštevanja podnebnih sprememb, brez sprememb določenih kultur, zgolj z državnimi odškodninami, ne bo šlo naprej. No, pa je šlo naprej, ampak samo z vse večjimi državnimi odškodninami.

Kot primer naše vztrajnosti proti spremembam bom opisal dogajanje na reki Muri. Lahko bi namreč bila pomembna za pridobivanje energije, za zadrževalnik vode ob poplavah, za namakanje kmetijskih površin ob sušah, za turizem, pa tudi za ohranitev zatokov in še kaj. Ja, Avstrijci so Muro v ta namen že zdavnaj izkoristili za vse našteto in še kaj. Ampak mi že nismo Avstrijci in smo zato stopili skupaj ter sklenili, da Mure ne damo! A elektrika? Pa saj smo pravkar zgradili daljnovod do Madžarske, ki nam bo prodajala elektriko! A turizem? Pa saj smo pred kratkim odprli plažo v gramoznici pri Murski Soboti! A poplave? Pa saj imamo dokazano najboljše gasilce, ki imajo celo čolne! A suše? Pa saj imamo sedaj najbolj suhe koruzne storže daleč naokoli! A neurja? Pa saj že stoletja iskreno molimo in škropimo z žegnano vodo! A škoda? Pa saj imamo državo in Evropsko unijo da nam plačata odškodnino! No vidite? Kakšne spremembe in zdrava pamet – mi zmagujemo na čelu s suhimi koruznimi storži!

Bralcem se opravičujem, ker bi v tem zanosu skoraj pozabil na razlago, zakaj je Milčinski za nas pomembnejši kot Cankar. Cankar namreč kar naprej teži z nekimi hlapci, Milčinski pa nam ponuja z butalci enostavne rešitve, ki so naše vodilo še danes v naši novi državi.

Janez Zadravec, Maribor