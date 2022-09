#intervju Jože Lacko, vnuk narodnega heroja: Pozabiti na heroje ni tragično, če ti sočasno uspe preskočiti razklanost

Zgodovinska vprašanja so se navidezno zreducirala na ideološki del, ugotavlja Jože Lacko, vnuk heroja Lacka. Sočasno se je zgodovinska obravnava osredotočila le na konflikt med domobranci in partizani, ki pa je obstajal le v osrednji Sloveniji. O njem se pogovarjamo, kot da je bil ključen in pravzaprav edini dejavnik upora proti okupatorju. »Pa ni bil,« opozarja Ljubljančan. Vzdrževanje in obujanje spomina na narodnoosvobodilni boj je v slovenski sedanjosti postalo toksično. Umirjeno vsebinsko razpravo je naklepno in sistematično onemogočila politična desnica. Na tak način je dosegla, da so številne slovesnosti v spomin NOB potisnjene na obrobje političnega in družbenega zanimanja.