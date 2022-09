Ministrstvo je upravnim enotam pa tudi nekaterim ministrstvom najprej poslalo dopis z naslovom, na katerem podpise za vložitev kandidature zbira Nataša Pirc Musar. Temu so sledili očitki, da ministrstvo preferira to kandidatko. Tudi s strani stranke Resni.ca, ki je prav tako zahtevala, naj v upravnih enotah in nekaterih zavodih (denimo bolnišnicah in domovih za starejše) objavijo tudi naslov za oddajo podpore za kandidatko Sabino Senčar.

In ministrstvo je sledilo tudi njihovi zahtevi. Kot so namreč pojasnili, so doslej dopise poslali za dve kandidatki. »Na enak način pa bomo seznanjali tudi z naslovi drugih kandidatov, če bomo prejeli tovrstna zaprosila,« so navedli.

Ker v ministrstvu vnaprej nimajo podatkov o tem, kdo bo zbiral podpore in na kateri naslov lahko državljani svoje podpore posredujejo, v skladu z ustaljeno prakso iz preteklosti te podatke vsem deležnikom v postopku potrjevanja obrazcev podpor posredujejo na izrecno zaprosilo kandidatov.

»Tako kot v preteklosti vse deležnike postopka potrjevanja podpor nediskriminatorno, pod enakimi pogoji in v skladu z ustaljeno prakso, seznanimo tudi z naslovi kandidatov, ki zbirajo podpore, ko prejmemo njihove zahteve,« so navedli na ministrstvu.