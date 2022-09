12. etapa 77. dirke po Španiji je bila s 192,7 kilometri druga najdaljša na letošnji španski pentlji. Pretežno ravninsko etapo je zaznamoval ciljni vzpon na Peñas Blancas. Zahteven vzpon, ki je bil dolg kar 19 kilometrov, kolesarji pa so se praktično iz morja povzpeli na 1270 metrov nadmorske višine. Na zahtevnem zaključku je bil najboljši Richard Carapz, ki je napadel dva kilometra pod vrhom in se takrat otresel tudi žilavega Jana Polanca.

Opozorilo za Remca Evenepoela

Vodilni kolesar na dirki po Španiji Remco Evenepoel in njegova ekipa Quick-Step Alpha Vinyl danes nista imela nobene želje po etapni zmagi. Na cesti se je izoblikovala izjemno močna in številčna skupina ubežnikov. Na čelu dirke je bilo več kot 30 kolesarjev, da je bilo sprva že težko ločiti ubežnike od glavnine. Med hitrejšimi kolesarji na dirki je bil tudi Jan Polanc (UAE Emirates), ki je imel ob sebi izjemno družbo samih izvrstnih kolesarjev. Med drugim so bili v ubežni skupini tudi dvakratni zmagovalec etap na letošnji Vuelti Jay Vine, Richard Carapz, Marc Soler, Wilco Kelderman in številni drugi odlični kolesarji. Ubežniki so si pred ciljnim vzponom priborili 11 minut prednosti in jasno je bilo, da bo etapna zmaga pripadla enemu izmed njih.

Čeprav je bil tempo v glavnini dokaj ležeren, pa se je še enkrat več pokazalo dejstvo, da v kolesarstvu zbranost ne sme pasti niti za sekundo. Na enem izmed lažjih spustov je skoraj usodno napako naredil kolesar v rdeči majici vodilnega Remco Evenepoel. 22-letni Belgijec je preostro zavil v enem izmed desnih ovinkov in se je znašel na tleh. Na njegovo srečo ga nihče od kolesarjev za njim ni zadel in je šlo le za lažji padec, ki ni pustil nobenih hujših posledic, le nekaj odrgnin. Vseeno trenutek na dirki, ki je nove moči vlil tudi trikratnemu branilcu končne zmage Primožu Rogliču, ki je tako dobil novo potrditev, da tudi izvrstni Evenepoel ni stroj in se mu dogajajo napake. Vsak padec namreč pusti tudi psihične posledice, ki lahko kasneje vplivajo na fizično utrujenost.

Izjemna predstava Polanca

Ob vstopu na zahtevni ciljni vzpon je ekipa Jumbo-Visma poskušala napasti ekipo vodilnega Evenepoela. A ob številnih zdravstvenih težavah nizozemske ekipe, se je zgodilo to, da je Primož Roglič ostal brez pomočnikov že daleč pred ciljno črto, vodilni kolesar na dirki pa je imel še vedno ob sebi dva kolesarja. Razpad Jumba-Visme so poskušali izkoristiti pri Movistarju, ki so se nato postavili na čelo glavnine. Ob močnem tempu španskega moštva je imel največ težav ravno Roglič, ki je le s težavo sledil Masu in Evenepoelu na poti do vrha. Vseeno na koncu do razlik med kapetani ni prišlo in se razmerje moči v skupnem seštevku ni spremenilo. Remco Evenepoel tako ostaja trdno v majici vodilnega, 32-letni Slovenec pa zaseda drugo mesto s skoraj tremi minutami zaostanka.

V ostrem tempu so kolesarili tudi kolesarji, ki so se borili za etapno zmago. Velika skupina je postajala vse manjša. Odlično formo pa je prikazal drugi Slovenec na dirki Jan Polanc, ki je lovil svojo tretjo etapo na Grand tourih. Dvakrat je do sedaj slavil na Giru. Polanc je vozil v svojem slogu. Ni izgledalo, da bi se lahko boril za najvišja mesta, saj je na začetku vzpona, ko je bil naklon najbolj strm, padel na zadnja mesta v skupini. A z izjemno trmo se je uspešno izogibal kolesarjem, ki so odpadali in je držal ritem najhitrejših, čeprav je bil ves čas na repu skupine. Ritem najboljših je uspešno držal vse do zadnjih dveh kilometrov, ko je v igri za etapno zmago ostalo le še pet kolesarjev. Takrat je največ moči pokazal Ekvadorec Richard Carapz. Kolesar Ineosa, ki je razočaral v uvodnem tednu Vuelte, je sprožil močan napad in se je odpeljal svoji prvi etapni zmagi na Vuelti naproti. Drugi je bil Wilco Kelderman, nato pa je na cilj skupaj z moštvenim kolegom Marcom Solerjem prišel Jan Polanc, ki je bil izvrsten četrti. Za zmagovalcem je zaostal 26 sekund.

Slovenski kolesar ekipe UAE Emirates se je z izjemno predstavo prebil tudi na deveto mesto v skupnem seštevku.