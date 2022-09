Aktivna faza vaj se je začela v jutranjih urah z vajami bojnih letal, protiletalskih enot in simulacijami odstranjevanja min v Japonskem morju. »Posadke bojnega letalstva se bodo urile v prestrezanju zračnih ciljev in izvajanju zračnih napadov na zemeljske cilje,« je rusko obrambno ministrstvo navedlo v izjavi in objavilo posnetke, na katerih je videti vojaška letala, ki vzletajo, letijo v formaciji in izvajajo manevre.

Po navedbah Moskve bo v vajah sodelovalo več kot 50.000 vojakov, ki bodo uporabili več kot 5000 enot vojaške opreme, vključno s 140 letali in 60 vojaškimi ladjami. Med sodelujočimi državami je med drugim tudi ruska ključna zaveznica Kitajska.

Vaje bodo predvidoma potekale do 7. septembra na več vojaških vadiščih v vzhodni Sibiriji, na daljnem vzhodu Rusije in v Japonskem morju. Potekale bodo pod poveljstvom ruskega generalštaba, obsegale pa bodo usposabljanje za obrambne in napadalne akcije na kopnem, v zraku ter v Japonskem in Ohotskem morju.

Kitajska je sredi meseca potrdila, da svoje vojake pošilja v Rusijo, kjer se bodo udeležili vojaških vaj Vostok 2022. Ob tem so v Pekingu dejali, da prisotnost kitajskih sil na skupnih vajah »nikakor ni povezana s trenutnimi regionalnimi in mednarodnimi razmerami«, temveč je sodelovanje del tekočega dvostranskega sporazuma o sodelovanju z Rusijo.

Moskva je izvedbo skupnih vaj Vostok 2022, ki veljajo za enega največjih ruskih vadbenih vojaških manevrov doslej, napovedala prejšnji mesec, kljub temu da od februarja izvaja vojaško operacijo v Ukrajini. Zadnje vaje podobnega obsega so potekale leta 2018.