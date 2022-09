Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je predstavil paket energetskih zakonov za blažitev draginje, ki so ga sprejeli danes. Kot pravi, se želijo dobro pripraviti na morebitne eskalacije cen, zato so sprejeli naslednje tri zakone: zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer, katerega namen je, da bodo podjetja lažje prebrodila dogajanja na borzi. Cilj poroštvenega zakona je, da se energetskim družbam omogoči dostop do upravičenih likvidnih obratnih sredstev z državnim poroštvom.

Spremenili so tudi zakon o oskrbi s plini. Odločili so se razširiti pojem gospodinjskega odjemalca, s katerim želijo odrešiti odjemalce v večstanovanjskih stavbah, da imajo enake pogoje. Vpeljujejo tudi dva nova instituta, nadomestne in osnovne oskrba. Prva daje možnost, da v primeru, če se dobavitelj odloči za prenehanje delovanja, zagotovijo, da bodo odjemalci še vedno imeli plin. Vsem dobaviteljem pa nalagajo, naj objavijo cenike, saj morajo biti ti primerljivi. VSloveniji imamo po besedah ministra sicer dober trg zemeljskega plina, ki je tudi konkurenčen. Želijo pa si pospešiti digitalizacijo na tem območju, saj bi to omogočilo hitrejše in bolj učinkovito ravnanje na trgu.

V zakonu o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer so naslovili štiri stebre. Prvi je povečano tveganje na področju oskrbe, s katerim bo vlada imela možnost razglasiti višjo ali nižjo stopnjo tveganja. Drugi je zanesljiva oskrba, s katerim želijo v slovensko zakondajo prinesti evropsko obveznost za skladiščenje zemeljskega plina. Čeprav nimamo svojih skladišč, se moramo pogodbeno obvezati, da bomo plin shranjevali v najbljižjih skladiščih. Tretji steber je zmanjšanje uvozne odvisnosti. S tem dovoljujejo možnost za pravočasno pripravo za začetek ukrepanja. Na energetske družbe apelirajo, naj začnejo investirati v obnovljive vire energije. Skozi to želijo tudi, da vlada določi temperature ogrevanja še pred zimo. Pripravili so namreč priporočila, da bi med drugim prostore ogrevali na 20 stopinj, če bo to glede na razmere potrebno. Ta zakon daje tudi podlago, da bi vlada lahko posegla v osvetljavo objektov. Omejili bi na primer lahko osvetljevanje trgovinskih izložb in osvetljevanje reklamnih panojev. Zadnja kategorija pe je cenovna draginja. Pobudo, da je treba poseči na energetske borze, so dali tudi ostalim državam članicam. Kot pravi minister: »Struktura veleprodajnih trgov nima več zveze z dogajanjem na maloprodajnem trgu.«

Kdaj bodo regulirane cene olja?

V zadnjih tednih so cene kurilnega olje povzpele na 20 centov na liter, kar pri marsikomu že poraja dodatne skrbi. Vse več analiz zato kaže, da bo treba poseči na trg ekstra lahkega olja. Minister Kumer pravi, da že delajo izračune in ugotavljajo, kako bi se tega lotili. Zaenkrat se nagibajo k mehki regulaciji cen. Ljudem tudi svetujejo, naj še malce počakajo z nakupom.

Obetajo se spremembe na področju organiziranosti in dela v policiji

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je pojasnila spremembe, ki jih bo prinesel nov zakon o organiziranosti in delu v policiji, ki so ga po hitrem postopku vložili v državni zbor. Spremembe se nanašajo na področje investicijskega vzdrževanja policijskih uprav, saj si želijo okrepiti njihovo samostojnost na področju vzdrževanja objektov v vseh primerih in ne le v primeru nujnih posegov ob dogodkih kot so požar ali poplava. Policijske uprave bi tako lahko v svojih objektih menjale dotrajano stavbno pohištvo, izvajale manjše preureditve prostorov in podobno.

Spremembe se nanašajo tudi na področje podaljšanega roka za izpolnitev zakonsko določene obveznosti glede pridobitve višje strokovne izobrazbe. ​Želijo si namreč, da bi bili policisti z višjo šolsko izobrazbo in tisti s pridobljeno nacionalno kvalifikacijo v enakovrednem položaju glede zasedbe delovnih mest in ostalih pravic na delovnem mestu. Bobnar je poudarila, da so »policisti uradne osebe, ki opravljajo naloge, med katerimi lahko posegajo v človekove pravice, zato je pomembno, da so strokovno in ustrezno usposobljeni«. Z višjo šolo ali opravljenim certifikatom torej izkažejo svojo usposobljenost.

Predlog novele uvaja tudi podaljšan rok za pridobitev višješolske izobrazbe za policiste s 1. januarja 2023 na 1. januar 2026. V zadnji spremembi zakona je bilo namreč določeno obdobje, v katerem morajo policisti, premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu, pridobiti višješolsko izobrazbo in v katerem mora delodajalec vsem policistom, ki so premeščeni na navedena delovna mesta in še nimajo pridobljene VI. stopnje izobrazbe, omogočiti njeno pridobitev, način napredovanja v višje plačne razrede in način premeščanja. Podatki sicer kažejo, da tega ne bo mogoče doseči, saj višješolske izobrazbe še vedno niso pridobili 904 policisti. Neuspeh pri pravočasnem izobraževanju policistov ministrica pripisuje omejitvi vpisa na policijsko akademijo.

Zakon bo omogočil tudi širitev skupine oseb, ki ne morejo sodelovati pri pomožni policiji. Dodali so namreč občinske redarje, saj gre za uslužbence s posebnimi pooblastili, ki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni.