Oblasti so stroge ukrepe napovedale, potem ko so v sredo v Chengduju odkrili 132 okužb s koronavirusom. V celi državi so poročali o 307 novih okužbah.

Vsako gospodinjstvo v Chengduju bo lahko eno osebo na dan poslalo po živila in osnovne dobrine, vendar le če so bili testi v gospodinjstvu v zadnjih 24 urah negativni, so oblasti navedle v uradnem obvestilu. Ob tem so ljudi pozvale, naj ne zapuščajo mesta, razen če je to »nujno potrebno«.

»Trenutno stanje nadzora epidemije je nenormalno, zapleteno in mračno,« so še zapisali v obvestilu in dodali, da je cilj ukrepov »odločno ustaviti širjenje epidemije in zagotoviti zdravje vseh državljanov«.

V zadnjih dneh so javno življenje delno ali popolnoma ustavili tudi v nekaterih drugih kitajskih mestih.

V pristaniškem mestu Tianjin so oblasti odredile obvezno testiranje za vse prebivalce, v provinci Hebei, ki obkroža kitajsko prestolnico Peking, pa so zaprli mesti Chengde in Shijiazhuang. Tudi v južnem kitajskem velemestu Shenzhen so bili nekateri deli mesta ponovno zaprti.

Peking je pred 20. nacionalnim kongresom komunistične partije, ki se začne 16. oktobra, še zaostril svojo politiko glede omejevanja širitev okužb.

Obvladovanje pandemije v veliki meri velja za enega osrednjih delov politične zapuščine predsednika Xi Jinpinga, ki naj bi ga na kongresu imenovali za tretji mandat na čelu kitajske komunistične partije.