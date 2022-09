Uporaba vode iz omrežja Rižanskega vodovoda za namene, ki niso nujni, je bila prepovedana od 5. julija. Takrat so župani štirih istrskih občin sporočili, da bodo s strogimi varčevalnimi ukrepi prva začela javna podjetja, tudi kot vzor za druge. Od ponedeljka omejitev ni več.

Iz komunalnega podjetja Marjetica Koper so danes sporočili, da postopoma spet začenjajo z uporabo pitne vode. Kot so zapisali, so v prvi fazi prisluhnili svojim uporabnikom in omogočili uporabo vode za prhe na plaži ter za oskrbo čolnov v občinskih pristaniščih. Od preklica prepovedi je vreme takšno, da javnih zelenih površin ni treba zalivati. Iz podjetja, ki opravlja javno službo v občinah Koper in Ankaran, so sporočili tudi, da fontan še niso aktivirali.

Piransko javno podjetje Okolje je prhe na kopališčih znova vključilo v ponedeljek. Do danes so postopno usposobili namakalne sisteme na javnih površinah.

Pred odprtjem javnih pip s pitno vodo so v Okolju zaprosili Rižanski vodovod za navodila o tem, ali naj samo izperejo cevi ali jih morajo tudi razkužiti s klorom. Dobili so pojasnilo, da t.i. klorni šok ni vedno nujno potreben in da naj presodijo glede na značilnosti posameznega priključka. Danes so usposobili pitnike na tržnicah v Piranu in Luciji, preostale bodo nameravajo v petek, so pojasnili.

Iz Komunale Izola so sporočili, da pravil glede uporabe pitne vode še niso spremenili in še čakajo na navodila občinske uprave.