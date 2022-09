»To je slabo za Ruse. Pridobivanje vizumov bo trajalo dlje, a bo to otežilo razmere tudi za Evropejce,« je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in zamrznitev sporazuma označil za še eno absurdno odločitev Zahoda v nizu nenehnih absurdov.

Zunanji ministri EU so v sredo na neformalnem zasedanju v Pragi dosegli politično soglasje o tem, da se popolnoma zamrzne sporazum med EU in Rusijo o poenostavljenem izdajanju vizumov iz leta 2007. To pomeni, da bodo ruski državljani precej težje pridobili schengenski vizum.

Več držav, predvsem Poljska in baltske, so sicer zahtevale popolno prepoved izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Bodo pa lahko te države, ki mejijo na Rusijo, z nacionalnimi ukrepi omejile vstopanje od tam.

Nekatere vzhodne članice EU so Rusom že prenehale izdajati turistične vizume, vendar se lahko ruski državljani z vizumi, ki so jih izdale druge članice, prosto gibljejo znotraj 26 držav - poleg 22 članic EU so to še Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Še dodatnih 19 držav zunaj območja sprejema tujce, ki potujejo s schengenskim vizumom.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je zamrznitev sporazuma v sredo označil za »polovičen ukrep« in dejal, da bi bilo treba vstop v EU dovoliti zgolj tistim ruskim državljanom, ki državo zapuščajo iz humanitarnih ali političnih razlogov.