»Nekateri bodo rekli, da se, če ne bomo šli izključno proti Zahodu in se obrnili stran od Vzhoda, odrekamo modernizmu, napredku in gospodarski blaginji in da je to pomembno za Srbijo. Drugi bodo rekli, da je Srbija propadla in da se ne more upreti satanu, če ne bomo privezali svojega majhnega čolna ob veliko rusko ladjo. Ampak ali tu je srbski interes?« je med torkovim nagovorom javnosti vprašal Vučić.

Dodal je, da razume tujce, ki imajo v državi svoj interes, a ne razume domačih politikov in strank, ki se neposredno borijo proti interesom Srbije.

»Zato je pomembno, da formiramo blok normalnosti in spodobnosti – Srbski blok. Tako nacionalni kot državljanski blok spodobnosti, ki se bo postavil po robu enim in drugim,« je pojasnil.

Politični analitik Nikola Tomić je komentiral, da bi Vučićeve besede lahko pomenile nekakšno poenotenje sil z Vučićevo SNS v središču. »Temu lahko rečemo več kot koalicija in manj kot ena stranka. Gre za neke vrste močno zavezništvo, katerega vodja bi bil Aleksandar Vučić,« je pojasnil.

Nekateri politiki Vučićevo napoved razumejo kot formaliziranje že obstoječega sodelovanja različnih desničarskih organizacij s SNS.

Poslanec stranke SPP Janko Veselinović je za srbski časnik Danas ocenil, da so Vučićeve napovedi verjetno posledica dogovora znotraj SNS. »Ne bi me presenetil niti začetek razpada, vsekakor pa je to nekaj novega. Dogovorjeno ali nedogovorjeno. In lahko spremeni politično arhitekturo,« je dejal.

Miloš Pavlović iz Narodne stranke Vučićevo napoved razume kot poskus vzpostavljanja dvostrankarskega političnega sistema, medtem ko vodja stranke Dveri Boško Obradović meni, da gre za preprečitev prihoda nove generacije politikov in zavajanje državljanov, da se ne bi ukvarjali z lastno revščino in »korumpirano SNS«.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac pa trdi, da bi Vučić storil vse, da bi ohranil svojo priljubljenost. »Proizvaja lažne probleme, ki jih nato rešuje, da se ne bi ukvarjal z resničnimi problemi,« je povedal za Danas.

Vučić je v soboto, štiri mesece po zmagi na aprilski parlamentarnih volitvah, za predsednico vlade predlagal aktualno premierko Ano Brnabić. Obenem je napovedal, da bo že leta 2024 prišlo do večjih sprememb v vladi.