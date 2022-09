Prsti so bili prehitri: Janša se je opravičil zaradi tvita o Pirc Musarjevi

Prvak SDS Janez Janša je imel na twitterju prste hitrejše od tistega na ramenih. Na fotografiji s protokolarnega kosila predsednika vlade Roberta Goloba in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je videl tudi predsedniško kandidatko Natašo Pirc Musar in se ob to obregnil. A predsedniške kandidatke tam ni bilo, zato se je opravičil.