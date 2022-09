Po dogovoru, ki sta ga Beograd in Priština dosegla v soboto, državljani Kosova lahko od danes vstopajo v Srbijo z osebnimi dokumenti, izdanimi na Kosovu, in brez posebnih vstopno-izstopnih dokumentov, Priština pa podobnega ukrepa ne bo uvedla za državljane Srbije.

Srbija je na vseh mejnih prehodih že v sredo postavila obvestila, v katerih pojasnjuje, da je prehod z osebnimi dokumenti, ki jih je izdala Priština, omogočila izključno iz praktičnih razlogov, zaradi omogočanja svobode gibanja, in da tega ni mogoče razumeti kot priznanje neodvisnosti Kosova.

Danes je začel veljati tudi ukrep Prištine o preregistraciji vozil s srbskimi registrskimi oznakami. Okoli 50.000 Srbov, ki živijo na severu Kosova, mora do konca oktobra zamenjati srbske registrske tablice s kosovskimi.

Kosovski Srbi preregistraciji nasprotujejo. »Zakaj bi jih menjali, ko s svojimi tablicami lahko potujem po vsem svetu. Svojih tablic ne bom nikoli zamenjal,« je za kosovski spletni portal Kosovo Online dejal eden od prebivalcev Severne Mitrovice. Večina drugih srbskih prebivalcev v Severni Mitrovici, s katerimi se je pogovarjal portal, pa je vztrajala tudi, da je Kosovo pokrajina Srbije in ne država.

Sile misije zveze Nato na Kosovu Kfor pa tudi posebne enote kosovske policije in srbske vojske so sicer v bližini prehodov Brnjak in Jarinje okrepile svojo prisotnost.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić ne verjame, da s Kosovom lahko dosežejo dogovor glede vprašanja registrskih tablic. »Od 1. septembra bo (Kosovo) poskušalo prisiliti Srbe, da zamenjajo tablice. Mislim, da ne bodo imeli velikega uspeha,« je izjavil v sredo.

»Naše odločitve, kot so tiste o referendumu, volitvah, pa tudi registrskih tablicah, osebnih dokumentih, in vse druge odločitve v prihodnosti so nič več in nič manj kot izraz uveljavljanja samostojnosti,« je v nedeljo poudaril kosovski predsednik Albin Kurti.

Preregistracija vozil je sicer recipročni ukrep Prištine, saj ima takšno politiko do Kosova tudi Beograd. Kosovska vlada ga je nameravala uvesti že 1. avgusta, a ga je zaradi napetosti na meji preložila.