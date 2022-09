Ob prvem šolskem dnevu je Klakočar Zupančičeva šolarjem zaželela, da se v novo šolsko leto »zazrejo s svežim odmerkom radovednosti in začetni zagon negujejo skozi vse leto«. Prav tako jim želi, da v šolskem okolju in novo pridobljenem znanju najdejo varnost za pogumno izražanje sebe, svojih talentov in oblikovanje lastnega mnenja.

Zagotovila je, da jim bodo vrata državnega zbora vedno odprta, »da vas bomo še naprej poslušali in se zavzemali za izboljšanje položaja vseh otrok«. Po njenih besedah bodo začeli s posvetom za boljšo prihodnost, ki ga organizirajo v tednu otroka, 3. oktobra.

Nanj bodo med drugim povabljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in z otroki, ki živijo v revščini in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi za to področje. Udeležili se ga bodo premier Robert Golob, ministri, državni sekretarji, direktorji direktoratov, varuh človekovih pravic, zagovornik načela enakosti in drugi.

Na posvetu se bodo pogovarjali o odprtih vprašanjih, ki se nanašajo predvsem na otroke, ki »morda živijo nekoliko drugače in bi bilo potrebno, da jih vključimo v družbo in jim omogočimo čim kakovostnejše življenje«, je napovedala predsednica DZ. "Ti otroci potrebujejo glas, sami ga nimajo, prav je, da postanemo njihov glas," je dodala.

Tako bodo na posvetu poskušali oblikovati strategijo, kako se lotiti teh vprašanj.

Spregovorila je tudi o zakonskih predlogih, s katerimi bi zagotovili brezplačno prehrano v šolah. Za vložitev takšnega predloga podpise zbira Inštitut 8. marec, drugega pa je v parlamentarno proceduro vložila poslanska skupina SDS. Glede slednjega predsednica DZ verjame, da gre za iskren namen, da se področje uredi.