Iz Lufthanse so sporočili, da so sindikatu predložili »zelo dobro ponudbo«, s katero bi se osnovne plače pilotov zvišale za 900 evrov na mesec.

Sindikat Cockpit sicer zahteva 5,5-odstotno povišanje plač do konca leta, samodejno nadomestilo za inflacijo in prilagoditev plačne lestvice.

Po oceni letalskega prevoznika zahteve sindikata povečale stroške osebja pilotov za 40 odstotkov oziroma za 900 milijonov evrov.

Vendar je sindikat trdil, da mora letalski prevoznik, če želi preprečiti delovne spore, »predložiti bistveno boljšo ponudbo«.

Po podatkih, ki jih je v torek objavil nemški statistični urad Destatis, je avgusta inflacija na letni ravni v Nemčiji znašala 7,9 odstotka.

Stavke pilotov so v zadnjih mesecih prizadele tudi druge letalske prevoznike. V Španiji so stavkali piloti in kabinsko osebje družb Easyjet in Ryanair, prav tako so stavkali piloti skandinavske letalske družbe SAS.