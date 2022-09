Avgusta je 446 večinoma bojnih kitajskih letal preletelo tajvansko območje zračne obrambe, je razvidno iz podatkov obrambnega ministrstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To število je rekordno, saj je v celotnem lanskem letu v to območje vdrlo 380 kitajskih letal, medtem ko je bilo v celotnem letošnjem letu takšnih vdorov doslej že najmanj 1068.

Tajvansko območje zračne obrambe je veliko večje od zračnega prostora nad otokom. Prekriva se z delom kitajskega območja zračne obrambe in vključuje celo del celinske Kitajske.

V Taipeiju so prejšnji teden zaradi vse večjih kitajskih vojaških groženj objavili načrt za rekordno povečanje obrambnega proračuna v prihodnjem letu. Predvidoma bodo tako v letu 2023 za obrambo namenili dobrih 19 milijard dolarjev, sredstva pa naj bi med drugim porabili za povečanje pomorskih in zračnih zmogljivosti.

Kitajska vojska je po obisku predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi v začetku avgusta okoli Tajvana izvedla več manevrov. Kasneje so sledile obsežne vaje kitajske mornarice in zračnih sil. Tajvan je nato v avgustu obiskalo še več zahodnih, v prvi vrsti ameriških, politikov in delegacij, na kar se je Peking odzvala s sankcijami proti določenim osebam in državam ter dodatnimi vojaškimi manevri.

Kitajska vidi Tajvan kot del svojega ozemlja, pri čemer tudi ZDA sledijo politiki ene Kitajske, a vseeno ohranjajo odnose s Tajvanom, vključno s prodajo orožja otoku.