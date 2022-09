Od zore so ruske enote »z minometi obstreljevale Energodar ter pri tem uporabile avtomatsko orožje in rakete«, je na Telegramu ob fotografijah poškodovanih stavb dejal župan mesta Dmitro Orlov. »Zahtevamo, da Rusija preneha s svojimi provokacijami in omogoči IAEA dostop do tega ukrajinskega jedrskega objekta,« je dodal.

Vodja IAEA in inšpekcijske ekipe Rafael Grossi je danes sporočil, da bo ekipa kljub spopadom nadaljevala s svojim obiskom nuklearke. »Zavedamo se trenutnih razmer. Prišlo je do vojaških aktivnosti, tudi danes zjutraj, pred nekaj minutami (...) vendar se ne bomo ustavili,« je novinarjem povedal Grossi, preden se je davi z ekipo 13 strokovnjakov odpravil proti elektrarni.

»Vemo, da obstaja sivo območje, kjer se začne zadnja linija ukrajinske obrambe in prva linija ruskih okupacijskih sil, kjer so tveganja velika,« je dodal Grossi. Kot je dodal, morajo kljub tveganjem opraviti to »zelo pomembno nalogo«, navaja AFP.

Strokovnjaki IAEA naj bi v oblegani nuklearki, kjer bodo ostali predvidoma do sobote, med drugim ocenili fizično škodo, ugotovili funkcionalnost njenih varnostnih in zaščitnih sistemov, ocenili stanje osebja in izvedli nujne nadzorne dejavnosti.

Ruske sile so jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji, ki velja za največjo v Evropi, zasedle kmalu po začetku invazije na Ukrajino. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku minulega meseca okrepili spopadi v njeni okolici. Obe strani se vseskozi medsebojno obtožujeta obstreljevanja obsežnega kompleksa nuklearke.