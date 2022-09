Silke Huysmans, režiserka, Hannes Dereere, režiser: Razmislek o morskem rudarjenju

Belgijca Silke Huysmans in Hannes Dereere v svojih gledaliških projektih uporabljata novinarske in dokumentaristične prijeme, nato pa sestavita zgodbo. Leta 2016 sta začela s proučevanjem rudarjenja in tako je nastala trilogija, ki smo jo lahko v zadnjih letih v celoti spremljali na festivalu Mladi Levi. Minuli teden sta se predstavila z zadnjim delom, Iz globine, ki proučuje kapitalistično logiko, ki vedno znova preseneti z lukrativnimi »rešitvami« problemov; tokrat z globokomorskim rudarjenjem.