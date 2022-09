Volilci pa bi DVK radi spomnili, da je sicer lepo, da so tako predani svoji dolžnosti, »poskrbeti za zakonito in pošteno izvedbo volitev ter zagotoviti neoviran dostop do volišč vsem volilkam in volilcem«, toda nekako se ne spomnimo njihovih javnih pisem in glasnih pozivov Pošti Slovenije, naj se premakne, ko poštarjem pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami ni uspelo pravočasno dostaviti volilnih lističev volilcem v tujini. No, kdo torej bolj ovira volitve: hitri tekači ali počasni poštarji?