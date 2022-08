Igrišče številka 6 v parku​ Flushing Meadows, na katerem je najvišje uvrščena slovenska igralka na lestvici WTA Kaja Juvan v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA v tenisu nastopila proti Španki moldavskih korenin Cristini Bucsa (Američani izgovarjajo Buksa), je verjetno v najbolj »prometnem« delu centra Billie Jean King. Ob njem so igrišča za trening, ki so obdana s tribunami, na katerih je vedno polno kričečih navijačev, okoli je vrsta »prehranjevalnic in odžejevalnic«, povsem blizu, samo čez ograjo, teče osempasovna prometnica, med dvobojem pa je pihal še močan veter in vrtinčil prezgodaj odpadlo listje z bližnjih dreves. ​Cristina Bucsa, ki jo trenira kar njen oče Ion, nekdanji biatlonec, je že v kvalifikacijah pometala s svojimi nasprotnicami in napovedala, da kljub ne najhitrejšemu servisu ne bo lahko igrati proti njenim močnim udarcem z osnovne linije. Kajo Juvan je premagala s 6:4, 6:4.

»Poskušala sem jo prebiti, do konca sem verjela, da bo dvoboj vendarle prešel pod moj nadzor, toda enostavno mi je zmanjkalo časa. V svojem načrtno spremenjenem načinu igranja, ki ga z novim trenerjem Zoranom Krajncem še izpopolnjujeva, že čutim napredek in vse bolj mi je jasno, kaj moram še izboljšati. Zelo si želim igrati na še višji ravni in vem, da sem tega sposobna. Treba je pač slediti sodobnemu ženskemu tenisu, ki je vse hitrejši s hudo nadzorovanimi udarci,« Kaja Juvan ni bila razočarana s svojim nastopom na zadnjem letošnjem grand slamu.

Zgodba za naslovnice se dogaja 24-letnemu ameriškemu kvalifikantu Brandonu Holtu, po očetu boemu in navdušenemu kitaristu, po mami Tracy Austin, dvakratni zmagovalki (leta 1979, stara komaj 16 let, in leta 1981) newyorškega grand slama in nekdanji številki ena, pa teniškemu igralcu. Kot 924. igralec z lestvice ATP se je začel s kitaro in loparjem klatiti po svetu, sam je s tekmovanjem na turnirjih prilezel na 303. mesto, nato pa mu je mama Tracy s svojim teniškim renomejem pri organizatorjih OP ZDA izprosila povabilo (wild card) za kvalifikacije. Zadnja, skoraj zasilna priložnost, da se fantu v življenjepis zapiše, da je igral na turnirju za grand slam pač. A vrag je odnesel šalo, Holt se je srečno prebil skozi kvalifikacije in v prvem krogu senzacionalno premagal še 10. nosilca, sicer vrstnika in prijatelja še iz šolskih časov Taylorja Fritza, to sezono najboljšega ameriškega teniškega igralca. V drugem krogu bi ga čakal Aljaž Bedene, če ne bi nesrečno izgubil z Argentincem Pedrom Cachinom. Sreča je bila na Cachinovi strani tudi v drugem krogu – tako kot Slovenca je tudi ameriško senzacijo dokončno zlomil v petem nizu s super podaljšano igro.

In še nadaljevanje »grške« zgodbe. V tej tragikomediji ima svojo vlogo tudi oče Stefanosa Cicipasa Apostolos, ki gre kot trener svojemu sinu vidno vedno bolj na živce. Sredi poletja se je nepričakovano povezal z nekdanjim avstralskim teniškim igralcem grškega rodu Markom Philippoussisom in dogovoril, da bo še on malo Stefanosov trener. Presenetljivo, saj je Philippoussis bolj kot po prenašanju teniškega znanja na mlajše po končani karieri zaslovel kot zvezda nočnih lokalov in televizijskih resničnostnih šovov. Seveda se je hitro izkazalo, da je kot trener katastrofalen, v New Yorku je še pred začetkom turnirja prišlo do hudega grškega obračuna med atom Cicipasom na eni, Philippoussisom na drugi in Moratoglujem na tretji strani. Rezultat je Stefanosov izpad v prvem krogu in popolnoma porušen tekmovalni ritem tudi pri Simoni Halep, priči dogajanja. H grški tragediji je svoje dodala še tretja nosilka Maria Sakkari s porazom v drugem krogu proti mladi Kitajki Xiyu Wang.