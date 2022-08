Cvetje in različna na papir napisana sporočila so se včeraj nabirali na mostu nad predorom Alma v Parizu, kjer se je 31. avgusta 1997 zgodila ena najbolj odmevnih prometnih nesreč v zgodovini. »Vedno v naših srcih,« je pisalo na enem papirju. »Že 25 let!« je o hitrem teku časa govoril drugi. Na zadnji dan meteorološkega poletja pred četrt stoletja je v predoru umrla valižanska princesa Diana, bivša soproga britanskega prestolonaslednika princa Charlesa in domnevno najbolj fotografirana ženska v zgodovini, vsaj dotlej. Stara je bila 36 let.

V mercedesu W140 se je tistega dne skupaj s svojim novim intimnim prijateljem, egiptovskim filmskim producentom Dodijem Al Fajedom, njegovim varnostnikom in voznikom odpeljala iz hotela Ritz v Parizu, za njimi pa so se na motorjih pognali paparaci. Kot je ugotovila preiskava, je voznik Henri Paul, sicer namestnik vodje varnosti v hotelu Ritz, v predoru, kjer je omejitev hitrosti petdeset kilometrov na uro, vozil več kot še enkrat hitreje pod vplivom alkohola in zdravil na recept. Avto je zletel v podporni steber, preživel je samo varnostnik.

O nesreči so potekale tri uradne preiskave. V zadnji leta 2007, deset let po dogodku, je enajst članov posebne preiskovalne skupine zapisalo, da je Diana umrla »zaradi izredno nevestne vožnje vozil za njo (paparacev) in voznika mercedesa«. Po tej preiskavi je Al Fajedov oče sporočil, da bo opustil trditve, da sta bila Diana in njegov sin žrtev zarote in umorjena ter da je bil naročnik kraljičin soprog princ Filip, izvajalec pa britanska obveščevalna služba. A je dodal, da bo to storil iz spoštovanja do njenih sinov.

Modna ikona

Da je bila Diana trn v peti kraljevi družini, ni bila prevelika skrivnost. Njena poroka s Charlesom je bila leta 1981 velikanski dogodek, ki ga je po televiziji spremljalo 750 milijonov ljudi. Rodila sta se jima sinova William, drugi v vrsti za prestol, in Harry, ki jima je, kljub temu da je bila sama iz plemiške družine, poskušala približati tudi bolj vsakdanje življenje in tudi tako prišla navzkriž s tradicijami dvora.

Kot soproga prestolonaslednika je bila Diana dejavna na številnih dobrodelnih področjih, od boja proti boleznim do zagovarjanja prepovedi pehotnih min. V tistem času je nekoč rekla, da bi rada postala kraljica ljudskih src, kar je vzdevek, ki se je je potem oprijel. Bila je ena najbolj priljubljenih članov kraljeve družine pa tudi modna ikona. Čeprav so ji bili paparaci ves čas za petami, je bila deležna kritik, da je znala medije izkoristiti sebi v prid.

Zakon s Charlesom je zašel v težave, oba sta bila nezvesta in leta 1996 se je zgodila odmevna ločitev. Diana je izgubila naziv njena kraljeva visokost, dobila pa enkratni znesek 17 milijonov funtov in še 400.000 funtov na leto. Leto dni kasneje se je njeno življenje končalo, mesec dni po začetku zveze z Al Fajedom.

Harry podedoval uporništvo

Smrt princese Diane je sprožila nacionalno žalost Britancev in sočutje ljudi po vsem svetu. Takrat še ni bilo družbenih omrežij, internet je imel le vsak deseti Otočan. Svoje občutke so prišli izreč osebno – tako kot včeraj so takrat polagali cvetje in sporočila pred Kensingtonsko palačo, v kateri je Diana obdržala stanovanje. Kup šopkov je segal trideset metrov od ograje.

Njena zadnja pot 6. septembra velja za najbolj gledan pogreb v zgodovini. Po televiziji naj bi ga spremljalo 2,5 milijarde ljudi; tej številki se je približal samo pogreb glasbenika Michaela Jacksona. Več kot milijon ljudi pa je pogreb videlo v živo – toliko se jih je po ocenah zbralo na cestah od Kensingtonske palače do Westminstrske opatije, kjer je potekala žalna slovesnost. V spominu je ostala pesem Eltona Johna in Bernieja Taupina Goodbye England's Rose oziroma Candle in the Wind, prirejena v spomin nanjo. Premier Tony Blair jo je označil za ljudsko princeso. Posebej v spominu sta ostala princa William in Harry, stara 15 in 12 let, ki sta skupaj z očetom in starim očetom hodila za krsto. Harry je kasneje dejal, da je bila to izredno boleča izkušnja, da je bil v šoku in odsoten. In tudi, da je njegov upor proti omejitvam dvora, ki ga je odmevno uprizoril skupaj s soprogo Meghan Markle, nedvomno podedoval po materi.

Smrt princese Diane je bil tudi najtežji trenutek za britansko kraljevo družino v zadnjih desetletjih – ker se je javnost postavila na njeno stran. Podpora monarhiji je po njeni smrti prvič padla pod 50 odstotkov. Kraljica Elizabeta II. je začutila razpoloženje – in takrat prekršila protokol, ko je pred Buckinghamsko palačo sklonila glavo v znamenje spoštovanja do Diane. Ni delovalo takoj, podpora monarhiji je padala še naprej, a se je trend obrnil. Trenutno jo podpira 62 odstotkov vprašanih.