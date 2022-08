Samo psihološko dobro pripravljene ekipe lahko po porazih, kakršen je bil slovenski v dvoboju z aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi, v svojo naslednjo tekmo vstopijo še bolj odločno. Prav to je proti Nemčiji uspelo slovenskim odbojkarjem, ki so na krilih navijačev prevladovali od prve do zadnje točke. Spet so bili odlični v bloku, dosegli so jih kar devet, Nemci le enega, zelo dobro je deloval tudi njihov sprejem, pa tudi na servisu so ves čas »pritiskali« nasprotnikove sprejemalce.

Rastejo iz tekme v tekmo

»Nemcem nismo pustili dihati, svoje so dodali tudi navijači, ki so bili odlični, in upam, da bo tako tudi naprej. Vse je bilo na visoki ravni, v napadu nismo delali veliko napak in tudi na tak način smo nasprotniku onemogočili zaključevanje napadov. Spet smo bili zelo dobri v bloku in polju. Cilj je dosežen, potrdili smo uvrstitev v osmino finala, tam pa bomo morali igrati vsaj tako dobro kot proti Nemčiji in Franciji,« je drugo zmago slovenskih odbojkarjev na SP komentiral Tonček Štern, ki je bil ob Klemnu Čebulju, oba sta dosegla po 15 točk, najbolj učinkovit igralec tekme. Z 49 točkami je za zdaj tudi najbolj učinkovit slovenski odbojkar na prvenstvu.

»Taktično smo se dobro pripravili na nemško igro, njihove napadalce smo odstranili od mreže, tako da nam je bilo potem lažje v bloku. Težko je reči, ali je bila to do zdaj naša najboljša tekma na prvenstvu, kajti tudi proti Franciji smo igrali zelo dobro. Dejstvo je, da rastemo iz tekme v tekmo. Upam, da bomo še boljši,« je korektorja slovenske reprezentance dopolnil Alen Pajenk, ki je tudi pojasnil, kako to, da so s soigralci tako hitro pozabili na poraz s Francijo. »Seveda smo po tem porazu razočarani, kajti v svoji igralski karieri nimaš ravno velikokrat priložnosti, da premagaš olimpijske prvake. Po tekmi nam je selektor Cretu dejal, da smo dobro igrali, da ne smemo sklanjati glave in da so prave tekme šele pred nami.«

Medsebojno zaupanje

Da je kemija med selektorjem Gheorghejem Cretujem in igralci zelo dobra, čeprav so zdaj skupaj šele dobre tri tedne, je potrdil tudi Dejan Vinčić. Romun na slovenski klopi ga je proti Franciji iz igre potegnil že v prvem nizu, toda proti Nemčiji je bil izkušeni organizator igre spet v prvi postavi. »Takoj po tekmi s Francijo je Cretu prišel do mene in mi dejal, da mi maksimalno zaupa, in vprašal, ali jaz zaupam njemu. Dobil je pritrdilni odgovor in mi že takrat dal vedeti, da bom spet dobil priložnost v začetni postavi. Ampak ni pomembno, kdo igra, če bomo želeli priti do konca, bomo potrebovali vseh 14 igralcev. Tudi v preteklosti je bilo tako,« je pojasnil Vinčić, ki od leta 2020 igra za nemški Friedrichshafen.

»Naš selektor je, kar se videoanaliz in drugih podrobnosti tiče, pravi 'manijak', tako mi ni bilo treba nič dodati. Dobili smo prave informacije, ki smo jih realizirali na igrišču. Na servisu smo pritisnili na Fromma in ga že v prvi polovici niza odstranili iz igre, kar je bil dogovor in cilj. V bloku smo bili fenomenalni, zelo dobro smo brali njihovega podajalca, v obrambi bili borbeni, tako da je bila to resnično dobra predstava z naše strani. Lepo in prav je, da smo se po koncu tekme poveselili z navijači, toda zavedati se moramo, da do zdaj nismo še prav ničesar naredili. Vemo, kaj nam tekme, ki so pred nami, prinašajo in kaj vzamejo,« je z obema nogama čvrsto na tleh Vinčić, ki se veseli prostih dni do osmine finala. »Nismo več najmlajša reprezentanca, zato nam bo ta premor prišel prav, da se spočijemo in se pripravimo na osmino finala.«

Igra, ki so jo do zdaj prikazali slovenski odbojkarji, in podpora, ki jo imajo na tribunah, vzbujata upanje na najmanj polfinale svetovnega prvenstva. Toda kot opozarja Vinčić, od zdaj popravnega izpita ne bo več. V primeru sobotne zmage v osmini finala, v katerem Slovenijo znova čaka Nemčija (ob 17.30), bodo četrtfinalno tekmo Slovenci igrali v sredo, 7. septembra, ob 21. uri.