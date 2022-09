Čeprav je slovenska košarkarska reprezentanca prvega nasprotnika na evropskem prvenstvu Litvo lani v finalu kvalifikacij za olimpijske igre pred polno dvorano v Kaunasu ugnala brez večjih težav in tako poskrbela, da se prvič od osamosvojitve ni prebila na igre pod petimi krogi, to pot ni pričakovati tako lahkega dela. Selektor Kazys Maksvytis, ki je zamenjal Dariusa Maskoliunasa, je z nekaj spremembami dvignil litovsko igro in poskrbel, da se znova omenjajo kot eni glavnih favoritov za odličje na prvenstvu stare celine.

Gonilni sili Litve sta še vedno centra iz lige NBA Jonas Valančiunas in Domantas Sabonis, pomembno vlogo pa ima tudi Ignas Brazdeikis, ki lani ni bil v izbrani vrsti. Kar sedem igralcev v višino meri 200 ali več centimetrov, hkrati pa igrajo zelo fizično, kar Sloveniji po videnem proti Nemčiji ne ustreza. »Litva igra drugače kot lani. Zanaša se na odlična Sabonisa in Valančiunasa, ki pod novim selektorjem ne igrata toliko skupaj. Tekme začenjata oba, nato pa eden odide na klop. Posledično igrajo bistveno hitreje in bolj raznoliko v napadu, v obrambi pa prevzemajo skoraj vse. Sabonisa in Valančiunasa se bomo morali lotiti s čvrsto in kolektivno obrambo, hkrati pa paziti na odlične strelce od zunaj Giedraitisa, Grigonisa, Jokubaitisa, Kuzminskasa in Žukauskasa. Pozorni bomo morali biti še pri napadalnem skoku nasprotnika, saj je v tem elementu izredno agresiven in veliko poriva v hrbet,« je glavne značilnosti litovske reprezentance izpostavil pomočnik selektorja Aleksandra Sekulića Dalibor Damjanović.

Za Litovci je sicer odlično poletje. Na pripravljalnih tekmah so po dvakrat premagali Estonijo, Finsko in Španijo ter enkrat Nizozemsko. Uspešni so bili tudi na drugih dveh tekmah drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko so ugnali Črno goro in Madžarsko. Kljub devetim zmagam brez poraza tukajšnji litovski novinarji niso povsem prepričani, ali je to realen obraz njihove reprezentance. Menijo namreč, da izbranci selektorja Maksvytisa celo poletje niso imeli resnično močnega preizkusa proti kakšnemu od favoritov za odličje na evropskem prvenstvu.

Kapetan Litve Jonas Valančiunas Slovenijo spoštuje in hvali, a pravi, da so se na evropskega prvaka dobro pripravili. »Slovenci imajo v moštvu odlično kemijo. So evropski prvaki in vedo, kako zmagovati. Imajo izkušene in kakovostne posameznike, ob tem pa ves čas napredujejo. Že kar nekaj časa so ena najboljših reprezentanc v Evropi, proti kateri je izredno težko igrati.«

Reprezentanca Litve: Jonas Valančiunas (New Orleans), Domantas Sabonis (Sacramento), Arnas Butkevičius, Ignas Brazdeikis, Lukas Lekavičius (vsi Žalgiris), Eigirdas Žukauskas, Kristupas Žemaitis (oba BC Wolves), Marius Grigonis (Panathinaikos), Martynas Echodas (Rytas), Mindaugas Kuzminskas (brez kluba), Rokas Giedraitis (Baskonia), Rokas Jokubaitis (Barcelona).