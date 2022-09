Boltovi skiroji z omejeno hitrostjo

Ljubljanska občina in podjetje Bolt, ki je mesto preplavilo z električnimi skiroji za izposojo, sta se dogovorila, da bodo hitrost na območju za pešce omejili in da bodo skiroji parkirani na za to posebej označenih mestih. Ljubljana gre po poti mest, kjer je poplavi skirojev najprej sledil kaos, nato pa so se postopoma uveljavila pravila.