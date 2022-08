Namen 7767 kilometrov dolge podnebne štafete je predaja »močnega sporočila mladih o podnebnih spremembah«, naslovljenega na odločevalce, ki se bodo udeležili konference v Egiptu. V obvestilu za javnost so organizatorji zapisali, da bo rdeča nit zapisanega potreba po takojšnjem ukrepanju »za podnebje, proti podnebnim spremembam, za ohranjanje biotske pestrosti in naravnih virov«. Aljoša Petek, zaposlen pri Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ter član gibanja Mladih za podnebno pravičnost, opozarja, da je bila do zdaj pomembnost samih podnebnih konferenc večja kot njihovi rezultati, saj »pred vsako takšno večjo konferenco upanje pri ljudeh naraste, govori se o morebitnih resnejših zavezah, ki bi s solidarnim razmišljanjem držav, zgodovinsko odgovornih za podnebno krizo, vodile do podnebne pravičnosti, a nato vsakič znova te zaveze postanejo okrnjene in neučinkovite«.

Visokim pričakovanjem pritrjuje tudi Taj Zavodnik iz okoljske organizacije Focus, saj kaj manj, glede na vse intenzivnejše zaostrovanje okoljskega zloma, »niti ni sprejemljivo«. Sam si sicer želi povišanih ambicij držav, ki so za krizo najbolj odgovorne, vzpostavitev solidarnostnih mehanizmov, ki bi državam v razvoju »omogočili učinkovito soočanje s podnebno krizo«, in pozdravlja pobudo mladih, saj »glede na pretekle trende prav nič ne kaže, da bodo odločevalci ukrepali sami od sebe. Prav zato si moramo prizadevati za kolektivno izvajanje pritiska.«

Da bodo te konference, dokler ne bomo dosegli bistvenega premika v razmišljanju, ostale zgolj metanje peska v oči, Petek argumentira, rekoč, da »države dobesedno podpirajo podjetja, ki zasledujejo čisti dobiček, in jim takšno delovanje tudi omogočajo«, prav tako pa so tudi »udeleženci teh konferenc ljudje, ki si želijo ohraniti stanje takšno, kot je. Govorimo o tistih, ki imajo kapital, ki taisti kapital na tovrstne konference prinašajo, na drugi strani pa smo mi, aktivisti, ki kričimo zastonj, in smo prav zato bistveno manj slišani. Gre torej za veliko nesorazmerje in nepravičnost v porazdelitvi moči.«

Štafeti se pridružuje Ekošola

Pri nas se podnebni štafeti 18. in 19. oktobra pridružujemo prek programa Ekošola, izobraževalnega programa društva DOVES – FEE Slovenia. Štafeto bodo slovenski udeleženci prevzeli v Volčji Dragi na Goriškem in jo po 24 etapah na mejnem prehodu Obrežje predali hrvaškim. Prijave za nosilce in spremljevalce štafete v posameznih etapah bodo po navedbah Jasmine Mlakar, koordinatorice teka po Sloveniji, odprte do približno 15. septembra, svojo podporo in udeležbo na dogodku pa sta že potrdila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ameriška veleposlanica v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian.

Kljub pesimističnim pogledom na odločitve, ki bodo sprejete na letošnji podnebni konferenci COP27, Petek dodaja, da so »akcije, kot je RooT, seveda smiselne«, saj premikov zahtev, ki bi poskrbele za podnebno pravičnost na politični ravni, ne vidi »drugje kot v civilni družbi, seveda ob sodelovanju s strokovnjaki. Tisto, kar je najpomembnejše, je množica ljudi, ki skupaj zahteva uveljavljanje politične odgovornosti odločevalcev.« Da z množičnim pritiskom, skupaj z mladimi, lahko dosežemo veliko, verjamejo tudi pri Ekošoli, kjer upajo, da bo sporočilo tako močno, da bo na odločevalce letos le vplivalo.