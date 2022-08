Zunanji ministri članic Evropske unije so se na neformalnem srečanju v Pragi dogovorili za zamrznitev sporazuma z Rusijo iz leta 2007 o poenostavitvi izdajanja vizumov, s čimer bodo ruski državljani dlje čakali na vizum in zanj plačali več, a bodo do njega še vedno lahko prišli. EU je tako našla nekakšno srednjo pot med članicami, ki se zavzemajo za prepoved izdajanja vizumov ruskim državljanom zaradi napada na Ukrajino (to so zlasti baltske države, Poljska in Finska), ter med tistimi, ki so do takšnega koraka zadržane, denimo Francija in Nemčija; med slednjimi sta tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Omenjena severna peterica je zamrznitev sporazuma pozdravila kot »nujni prvi korak«. Je pa v skupni izjavi zapisala, da bo zaradi »vprašanj javne varnosti« razmislila o tem, da izdajo vizumov začasno prepove na nacionalni ravni ali omeji vstop v državo ruskim državljanom z vizumom, ki ga je izdala kakšna druga članica schengenskega prostora (za imetnike evropskih vizumov ni nujno, da v EU vstopijo v državi, ki je vizum izdala). Zunanji minister Češke, ki predseduje Svetu EU, Jan Lipavsky je dodal, da bodo pogledali, kaj bi lahko ukrenili glede dvanajstih milijonov schengenskih vizumov, ki so jih že izdali ruskim državljanom.

Inšpektorji IAEA v Zaporožju

Medtem se očitno odpira nova fronta v plinski zaostritvi. Ruski Gazprom je sporočil, da se pripravlja z današnjim dnem ustaviti vso dobavo francoskemu podjetju Engie, rekoč, da ni poravnalo vseh svojih julijskih obveznosti. Reuters navaja vire v Parizu, da je Engie res plačal manj, kot je znašal račun, saj je odštel ustrezen znesek zaradi zmanjšane dobave v zadnjih tednih po plinovodu Severni tok 1, v katerem ima devetodstotni delež. Rusija skozi ta plinovod zadnje čase pošilja petino maksimalnih zmogljivosti in se sklicuje na tehnične težave, na Zahodu pa jo obtožujejo energetskega izsiljevanja. Severni tok 1 od včeraj do predvidoma jutri sicer spet sploh ne deluje, ker je Rusija že prej sporočila, da so potrebna vzdrževalna dela.

Strokovnjaki Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) pa so po dolgih političnih preigravanjih včeraj prispeli v Zaporožje, kjer bodo predvidoma danes obiskali ukrajinsko jedrsko elektrarno, ki je pod nadzorom ruske vojske in okoli katere po poročilih obeh strani ves čas poteka obstreljevanje.