Bolj sproščeno vzdušje, a problem so kadrovske težave

Na današnji prvi šolski dan bo v šole prišlo 194.562 učenk in učencev, med njimi 20.797 prvošolcev. V srednje šole se bo odpravilo 79.000 dijakinj in dijakov, so sporočili s šolskega ministrstva. Šolniki opozarjajo na pomanjkanje učiteljev in svetovalnih delavcev.