V prostorih fakultete je zadnji teden poletnih počitnic preživelo rekordno število mladostnikov. 91 mladih se je udeležilo enajstih raznovrstnih delavnic pod vodstvom strokovnih delavk in delavcev. Delavnice so usmerjene v trajnostni razvoj, zeleno energijo in nove tehnologije. Dr. Izidor Sabotin, asistent, raziskovalec v Laboratoriju alternativnih tehnologi in vodja delavnice 3D-tiskanja, je potrdil, da srednješolce tehnologija zanima.

Od spoznavanja aditivnih tehnologij do poklica

»Tehnologija 3D-tiska je v zadnjem desetletju revolucionalizirala pristop k izdelavi, hkrati pa postaja vedno bolj komercialno dostopna,« je pojasnil Sabotin in dodal, da gre za tehnologijo, ki od mladih ne zahteva predznanja. »Otroke najbolj veseli, da objekte iz računalniškega sveta s pomočjo tehnologije tiskanja lahko primejo v roke, možnosti so namreč neomejene.«

Enakega mnenja je 12-letni Tom, udeleženec delavnice, ki je navdušen nad izdelki in procesom ustvarjanja. Pravi, da se bo delavnice udeležil tudi prihodnje leto. Dekan fakultete Mihael Sekavčnik je glede poletne šole povedal, da pri izvedbi projektov s področja tehnike mladi pod mentorstvom študentov in zaposlenih izdelujejo tehnične rešitve, ki jih navdihujejo in dajejo njihovemu izobraževanju povsem drug pomen in motivacijo.

»Na tak način mladim pomagamo spoznati strojništvo kot zanimivo in perspektivno inženirsko področje. Mnogi izmed njih s pridobljeno izkušnjo v inženirstvu prepoznajo svoje prihodnje poklicno poslanstvo in se pozneje odločijo za študij strojništva na naši fakulteti,« je dodal.

Poletna šola trajnostnega razvoja

Matej Sečnik je razvijalec in vodja delavnice Izdelava in modeliranje prenosne vremenske postaje. Mladostniki so preizkusili senzorje za merjenje okoljskih parametrov, kot so temperatura, vlaga in količina svetlobe v prostoru. Izdelali so svojo vremensko postajo z majhnim zaslonom, na katerem so odčitali vrednosti senzorjev. Postaja je prenosna in se lahko napaja prek vmesnika USB. Sečnik je o delavnici povedal, da je delo s skupino kvalitetno in da so izdelki dobri. »Večina udeležencev je v tehniki uspešna že od prej, težavnost delavnice prilagajamo glede na njihovo predznanje,« je pojasnil in dodal, da jih je najbolj razveselila delujoča vremenska postaja pri preizkusu v naravi.

Vsi udeleženci so v procesu ustvarili svoj izdelek, ga nato predstavili staršem in drugim udeležencem poletne šole ter ga nazadnje odnesli domov. Med drugim so zgradili in preizkusili modele avtomobilov, pametno prenosno polnilno postajo, zgradili in spuščali so model letala, spoznavali svet mehke robotike in zgradili hidravličnega robota ter mini vetrno elektrarno. Osredotočali so se na trajnostni razvoj in alternativne tehnologije, spoznavali računalniške programe in modelirali ter izdelali svoj pečatnik. Mnogi od udeležencev so se delavnic udeležili že drugič, preostali pa bodo poletno šolo ponovno obiskali prihodnje leto.