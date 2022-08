Pomočnik bolj priznanih sprinterjev pri avstralski ekipi, katere član je tudi Luka Mezgec, je zabeležil deveto zmago v karieri, a zagotovo najbolj odmevno. Doslej je na preizkušnjah svetovne serije zmagal le na dirki po Kataloniji.

Drugo mesto je zasedel Nizozemec Danny van Poppel, tretje pa Belgijec Tim Merlier. Nosilec modre majice za najboljšega po točkah, Danec Mads Pedersen, je bil peti.

Že pred etapo je prišlo do sprememb v prvi deseterici skupnega seštevka. Zaradi pozitivnega testa na covid-19 sta namreč odstopila Britanec Simon Yates (BikeExchange-Yajco) in Francoz Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), ki sta v generalni razvrstitvi zasedala peto in deveto mesto.

Še slabše se je godilo dvakratnemu zaporednemu svetovnemu prvaku, Francozu Julianu Alaphilippu (Quick-Step Alpha Vinyl), ki je na enem izmed ovinkov padel in si poškodoval ramo in ključnico.

S cestišča so ga odnesli z nosili, še pred odhodom v bolnišnico, kjer bodo bolj natančno ugotovili resnost njegovih poškodb, pa mu nudili prvo pomoč. Kot je videti, bo kolesar, ki je zaradi padca in poškodbe že zamudil večji del sezone, ostal brez možnosti branjenja naslova svetovnega prvaka na prvenstvu v Avstraliji.

Pred 12. etapo, ki se bo končala z 19 kilometrov dolgim vzponom na prelaz Penas Blancas in bo ponudila možnosti za spremembe na vrhu, ima vodilni Belgijec Remco Evenepoel dve minuti in 41 sekund prednosti pred Primožem Rogličem, ki je tokrat zasedel 38. mesto, ter tri minute in tri sekunde pred Špancem Enricom Masom. Zaradi odstopov je dve mesti pridobil tudi Jan Polanc, danes 56., ki je trenutno na 23. mestu (+15:13).