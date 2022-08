Za trajnostni konec sveta

Že spet dežuje. Zdaj se bo nekaj časa zdelo, da je konec sveta odložen. Ampak čaka nas za prvim vogalom. Nanj se je treba pripraviti, preden pride do njega. Pogosto se ga meša s koncem zgodovine. To je pomota. Konec sveta se mimogrede zgodi sredi mirnega toka zgodovine, ki tam zaradi visoke gravitacije naredi ovinek in gre svojo pot naprej. Zdaj ga ponovno z vseh koncev napovedujejo kot neizogibno kazen narave. To pa je propaganda. Konec sveta je razumljiv in logičen družbeni proces, v katerem so naravni pojavi škodoželjni opazovalci. Tudi se ni zgodilo prvič.