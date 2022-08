Letošnji forum postavlja v ospredje posledice vojne v Ukrajini, pa bi po mojem mnenju bilo ustrezneje, če bi govorili o posledicah neučinkovitih sankcij proti Rusiji, ki so uspele prizadeti le odstotek ruskega in 99 odstotkov evropskega prebivalstva. Udeležencev je občutno manj kot lani, imamo pa zato privilegij, da nas je na začetku znova nagovoril ukrajinski predsednik Zelenski. Še enkrat več je »branil« Evropo pred Putinom: »Ne gre le za nas, gre za Evropo. Ruski teror je nekaj, kar preži na vse nas, tudi na vse državljane Evropske unije.« Dejal je, da moramo »ruskim ekonomskim teroristom prepovedati potovanja … To ni samo Putinova vojna, ampak vojna vseh Rusov.« In postavljal zahteve: »V Ukrajino morate pošiljati še več orožja in denarja.« Sicer pomagamo Putinu. Lahko smo v živo opazovali, kako se da z odločnimi sugestijami vplivati na množico: z enostranskim demoniziranjem Putina in celega ruskega naroda ter s širjenjem in napihovanjem njegove nevarnosti. Večina poslušalcev v dvorani ga je kot uročena poslušala, mu kimala in ploskala. Res ne razumejo, da hoče Evropo potegniti v vojno in da hkrati učinkovito vpliva na naše občutke krivde? Nič preudarnosti, objektivnosti, iskanja drugih rešitev, recimo v premirju in pogajanjih. Zelo me je strah, kam nas bodo taki voditelji »enotno« pripeljali.

Zmrazilo pa me je, ko sem prebrala napoved: »V torek bo eden glavnih gostov blejskega foruma nekdanji britanski predsednik vlade Tony Blair.« Saj to ne more biti res, pa je bilo. Kdo ga je povabil? Ministrstvo za zunanje zadeve? Ne mislim (samo) na njegovo »tretjo pot«, po kateri je za njim popeljal socialno demokracijo Borut Pahor, da se zdaj vedno bolj ubada z iskanjem svoje identitete. Mislim na Blairovo nekaznovano zločinsko početje: z ameriškim kolegom Georgeom Bushem je odgovoren za vojno v Iraku in za vse njene tragične posledice. S podporo Nata in z Ruplovim podpisom sta jo začela, zaradi zavestne laži, da ima Sadam Husein orožje za množično uničevanje. Noben motiv za vabilo ne more izbrisati te sramote. Si predstavljate? Skupaj z drugimi udeleženci bo demoniziral Putina, pa ni nič boljši, prej slabši od njega. Če ga je povabilo MZZ, pričakujem od Tanje Fajon, da se bo oglasila.

Polona Jamnik, Bled