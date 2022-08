»Zavedamo se pomembne vloge, ki jo ima UNHCR v svetovnem in regionalnem merilu. Ministrstvo in policija z UNHCR tudi tvorno sodelujeta,« je dejala ministrica in sogovorniku predstavila vizijo vodstva ministrstva pri vprašanju migracij.

Na ministrstvu so namreč ustanovili posvetovalno telo za migracije, katerega namen je priprava celovite migracijske strategije, ki bo temeljila na solidarnosti, vključevanju, varnosti in spoštovanju človekovih pravic. Pomemben del tega posvetovalnega telesa so tudi nevladne in mednarodne organizacije.

»Prepričani smo, da aktivnosti mednarodnih organizacij dopolnjujejo in predstavljajo dodano vrednost pri upravljanju migracij, predvsem pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito in migrantov ter izboljšanju učinkovitosti postopkov,« je dodala ministrica. Predstavnik Schilling pa je ob tem izrazil zadovoljstvo in pripravljenost za nadaljnje konstruktivno sodelovanje.

Poseben poudarek pri pripravi celovite migracijske politike je ministrstvo namenilo zaščiti in ustrezni obravnavi ranljivih skupin, predvsem mladoletnikov brez spremstva. Eden od vidikov je tudi problematika trgovine z ljudmi. V teku je več aktivnosti, septembra pa načrtujejo tudi usposabljanje za zaposlene na ministrstvu in uradu za oskrbo in integracijo migrantov, zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva, zaposlene na centrih za socialno delo in druge.