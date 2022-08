Varuh Svetina na uradnem obisku pri ciprski ombudsmanki Stilianu-Lotides

Na povabilo komisarke za upravljanje in varstvo človekovih pravic na Cipru Marie Stilianu-Lotides se slovenski varuh človekovih pravic Peter Svetina mudi na uradnem obisku v Nikoziji. Potrdila sta odlične odnose med institucijama in se zavzela za krepitev njihove vloge tako na državni kot mednarodni ravni, so sporočili iz urada varuha.